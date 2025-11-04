İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Filippində hərbi helikopterin qəzaya uğraması nəticəsində altı nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 04 noyabr, 2025
    • 20:23
    Filippində hərbi helikopterin qəzaya uğraması nəticəsində altı nəfər ölüb

    Filippində hərbi helikopterin qəzaya uğraması nəticəsində azı altı nəfər həlak olub.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə hərbi strukturlara istinadən "ABS-CBN News" telekanalı məlumat yayıb.

    Məlumata görə, qəzaya səbəb "Kalmaegi" qasırğası olub.

    "Axtarış-xilasetmə əməliyyatları nəticəsində "Super Huey" helikopterinin (Bell UH-1Y Venom – red.) pilot və ekipaj üzvlərinə aid olduğu güman edilən altı cəsəd aşkar edilib", - hərbçilər bildirib.

    Təyyarə təbii fəlakət zamanı yardım göstərmək üçün ölkənin qasırğadan zərər çəkmiş bölgələrinə gedən dörd helikopterdən ibarət qrupun tərkibində olub. Hazırda hüquq-mühafizə orqanları hadisəni araşdırır və qəzanın səbəblərini müəyyənləşdirir.

    Daha əvvəl qasırğa səbəbindən ən azı 26 nəfərin öldüyü, bir neçə yüz min insanın isə Filippinin mərkəzində evlərini tərk etmək məcburiyyətində qaldığı bildirilirdi.

    Flippin Hərbi helikopter qasırğa
    При крушении военного вертолета на Филиппинах погибли шестеро - ОБНОВЛЕНО
    6 bodies found at military helicopter crash site in Philippines

    Son xəbərlər

    20:23

    Filippində hərbi helikopterin qəzaya uğraması nəticəsində altı nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    20:22

    Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda bəzi zolaqlar üzrə sürət həddi endirilib

    Hadisə
    20:08

    Kallas 2030-cu ilə qədər Aİ-yə üzv olmaq üçün dörd namizədin adını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    19:58

    Gürcüstan XİN: Aİ-yə üzvlük məsələsindən siyasi alət kimi istifadəyə yönəlmiş cəhdləri pisləyirik

    Digər ölkələr
    19:57

    Bakıda Azərbaycan və Fransa diplomatları arasında danışıqlar aparılıb

    Xarici siyasət
    19:55

    PSJ klubunun futbolçusu "Qızıl oğlan" mükafatının sahibi olub

    Futbol
    19:54

    Alkis Drakinos: "EBRD-nin Azərbaycanda İKT layihələrinə dəstəyi güclü rəqəmsal iqtisadiyyatın formalaşmasına töhfə verir"

    İKT
    19:45

    Azərbaycanda süni intellekt sahəsində ilk standartlar tətbiq edilib

    İKT
    19:32

    Goranboyda 16 yaşlı qızın nişan mərasiminin qarşısı alınıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti