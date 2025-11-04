На юге Филиппин военный вертолет потерпел крушение

Военный вертолет Super Huey потерпел крушение в регионе Минданао на юге Филиппин.

Как передает Report cо ссылкой на ABS-CBN, об этом сообщили Военно-воздушные силы Филиппин (PAF).

Он был одним из четырех вертолетов, вылетевших из Давао для оказания помощи в ликвидации последствий в районах, пострадавших от тайфуна "Тино".

"Связь с вертолетом была потеряна, что потребовало немедленного начала поисково-спасательной операции", - добавили в ведомстве.

Проводится тщательное расследование для определения обстоятельств и причин аварии.

Между тем, командование Восточного Минданао (EastMinCom) сообщило о том, что вдутся спасательно-восстановительные работы.

"EastMinCom тесно сотрудничает с группами экстренного реагирования в этом районе", - сообщили в ведомстве.

Местные жители сообщили о том, что на месте крушения были обнаружены обгоревшие тела пилотов, однако военные пока не подтвердили эту информацию.