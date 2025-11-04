Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Другие страны
    • 04 ноября, 2025
    • 13:22
    На юге Филиппин военный вертолет потерпел крушение

    Военный вертолет Super Huey потерпел крушение в регионе Минданао на юге Филиппин.

    Как передает Report cо ссылкой на ABS-CBN, об этом сообщили Военно-воздушные силы Филиппин (PAF).

    Он был одним из четырех вертолетов, вылетевших из Давао для оказания помощи в ликвидации последствий в районах, пострадавших от тайфуна "Тино".

    "Связь с вертолетом была потеряна, что потребовало немедленного начала поисково-спасательной операции", - добавили в ведомстве.

    Проводится тщательное расследование для определения обстоятельств и причин аварии.

    Между тем, командование Восточного Минданао (EastMinCom) сообщило о том, что вдутся спасательно-восстановительные работы.

    "EastMinCom тесно сотрудничает с группами экстренного реагирования в этом районе", - сообщили в ведомстве.

    Местные жители сообщили о том, что на месте крушения были обнаружены обгоревшие тела пилотов, однако военные пока не подтвердили эту информацию.

    Филиппины военный вертолет крушение тайфун "Тино"

