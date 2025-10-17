Fici sahillərində 5,3 bal gücündə zəlzələ baş verib
Digər ölkələr
- 17 oktyabr, 2025
- 06:45
Fici Respublikasının bir hissəsi olan Kandavu adasının cənubunda 5,3 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Avstraliya Geoloji Xidməti məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, zəlzələnin episentri 10 mindən çox insanın yaşadığı adadan 400 kilometr aralıda olub. Yeraltı təkanların ocağı təxminən 550 kilometr dərinlikdə yerləşib.
Tələfat və dağıntılar barədə məlumat yoxdur. Sunami təhlükəsi bildirilməyib.
