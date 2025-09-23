Fələstin prezidenti: "Seçkilər Qəzzada tam atəşkəsdən sonra bir il ərzində baş tutacaq"
Digər ölkələr
- 23 sentyabr, 2025
- 00:22
Fələstin Prezidenti Mahmud Abbas ölkədə prezident və parlament seçkilərinin keçirilməsinə sadiq olduğunu bir daha təsdiqləyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə o, BMT-nin Nyu-Yorkdakı mənzil-qərargahında Yaxın Şərq sülh prosesi ilə bağlı yüksək səviyyəli beynəlxalq konfransında çıxışı zamanı deyib.
O bildirib ki, seçkilər Qəzza zolağında tam atəşkəsdən sonra bir il ərzində baş tutacaq.
"Biz müharibənin bitməsindən sonra bir il ərzində prezident və parlament seçkilərinin keçirilməsinə sadiq olduğumuzu bir daha bəyan edirik".
Abbas hakimiyyətin təhvil verilməsini təmin etmək üçün üç ay ərzində müvəqqəti konstitusiya layihəsinin hazırlanacağını da açıqlayıb.
