Haqqımızda

FED-in növbəti rəhbəri vəzifəsinə namizədlərin siyahısı azaldılıb

FED-in növbəti rəhbəri vəzifəsinə namizədlərin siyahısı azaldılıb Federal Ehtiyat Sisteminin (FED) növbəti sədri vəzifəsinə namizədlərin siyahısı azaldılıb.
Digər ölkələr
13 avqust 2025 21:53
FED-in növbəti rəhbəri vəzifəsinə namizədlərin siyahısı azaldılıb

Federal Ehtiyat Sisteminin (FED) növbəti sədri vəzifəsinə namizədlərin siyahısı azaldılıb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib.

Bundan əvvəl CNBC məlumat vermişdi ki, ABŞ administrasiyası Amerika Mərkəzi Bankının rəhbəri vəzifəsinə ümumilikdə 11 namizədi nəzərdən keçirir.

Federal Ehtiyat Sisteminin hazırkı rəhbəri Cerom Pauelin səlahiyyətləri 2026-cı ilin mayında başa çatır. KİV-də yazıb ki, Pauelin yürütdüyü siyasətdən narazı qalan Tramp hələ sentyabr-oktyabr aylarında, hətta bu ilin yayında öz varisinin adını çəkməyi düşünür. Bu, olduqca tezdir, çünki FED-in gələcək rəhbəri adətən əvvəlkinin səlahiyyətlərinin bitməsinə üç-dörd ay qalmış elan edilir.

Tramp çərşənbə günü jurnalistlərə bildirib ki, o, yeni FED rəhbərini həmişəkindən bir az tez açıqlayacaq. O, FED-in faiz dərəcəsinin indikindən 3-4 faiz bənd aşağı olmasını düşünür. FED ötən ilin dekabrından bu yana uçot dərəcəsini 4,25-4,5 faiz aralığında saxlayıb.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Трамп заявил о сокращении списка кандидатов на пост следующего главы ФРС

Eksklüziv xəbərlər

“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
8 avqust 2025 15:49
“Moody's”: Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır
“Moody's”: "Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır"
8 avqust 2025 14:16
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
8 avqust 2025 10:39
Sumqayıtda yaşıl hidrogen istehsalı planlaşdırılır
Sumqayıtda "yaşıl hidrogen" istehsalı planlaşdırılır
7 avqust 2025 14:18
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi "yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər"
6 avqust 2025 19:45
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər"
6 avqust 2025 18:34
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır"
6 avqust 2025 18:06
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
6 avqust 2025 17:29
Rumıniyalı nazir: Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır – MÜSAHİBƏ
Rumıniyalı nazir: "Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır" – MÜSAHİBƏ
6 avqust 2025 15:19
Naftogazın rəhbəri Azərbaycanla qaz sazişi haqqında: Bu, münasibətlərdə yeni səhifədir - EKSKLÜZİV
"Naftogaz"ın rəhbəri Azərbaycanla qaz sazişi haqqında: Bu, münasibətlərdə yeni səhifədir - EKSKLÜZİV
5 avqust 2025 15:17

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi