    Edi Rama Albaniyanın Aİ-yə üzvlük prosesində durğunluq yarandığı iddialarını təkzib edib

    • 11 aprel, 2026
    • 22:54
    Edi Rama Albaniyanın Aİ-yə üzvlük prosesində durğunluq yarandığı iddialarını təkzib edib

    Albaniya Baş naziri Edi Rama Avropa İttifaqı ilə danışıqların maneəsiz irəlilədiyini bildirib və prosesin bloklanması ilə bağlı müxalifətin iddialarını təkzib edib.

    "Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, baş nazir bu barədə Luşniya bələdiyyəsinin Krutye kəndində fermerlərlə görüşündə çıxışı zamanı danışıb.

    O, müxalifətin üzvlük danışıqlarında durğunluq yaranması barədə fikirlərini əsassız adlandırıb.

    "Heç nə bloklanmayıb. Heç bir bloklanma yoxdur, çünki bloklanacaq bir şey yoxdur", - deyən Rama müxalifət nümayəndələrini yanıldıcı bəyanatlara görə tənqid edib.

    O vurğulayıb ki, Aİ-yə üzvlük iddia edildiyi kimi dayandırıla bilən yox, davamlı danışıqlar prosesidir.

    Daha əvvəl analoji açıqlama ölkənin Avropa və xarici işlər naziri Ferit Hoxha da çıxış edib.

    Эди Рама опроверг утверждения о застое в переговорах о вступлении Албании в ЕС
    Edi Rama refutes claims of stagnation in EU accession talks

    Son xəbərlər

    16:58

    AMB: Əhalinin borc yükü artıb

    Maliyyə
    16:56

    Azərbaycanda təkrarsığorta bazarı 12 % azalıb

    Maliyyə
    16:51
    Foto

    Laçında "Bəylik Bağları" yenidən bərpa olunur

    Daxili siyasət
    16:49

    Azərbaycanda restrukturizasiya olunmuş kreditlərin ümumi məbləği 14 % azalıb

    Maliyyə
    16:49

    "Azercell"dən "MiFi" və "Wi-Fi" cihazları ilə istənilən yerdə onlayn ol!

    Maliyyə
    16:49

    İsrail ordusu ABŞ-nin Hörmüz planlarına görə yüksək döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilib

    Digər ölkələr
    16:48

    Nigeriyada terrorçular hərbi bazaya hücum ediblər

    Digər ölkələr
    16:46

    Azərbaycan bankları ötən il 223 milyon manat qeyri-işlək krediti silib

    Maliyyə
    16:43

    "World Aquatics" Rusiya və Belarusa qarşı sanksiyaları ləğv edib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti