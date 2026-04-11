Эди Рама опроверг утверждения о застое в переговорах о вступлении Албании в ЕС
- 11 апреля, 2026
- 23:17
Премьер-министр Албании Эди Рама опроверг утверждения оппозиции о застое в переговорах с Европейским союзом о вступлении страны в ЕС, добавив, что переговоры продолжаются без каких-либо препятствий.
Как сообщает балканское бюро Report, об этом албанский премьер высказался на встрече с фермерами в селе Крутье муниципалитета Люшня.
"Ничего не заблокировано. Никакой блокировки нет, потому что блокировать нечего", - заявил Рама, раскритиковав представителей оппозиции за вводящие в заблуждение заявления.
Он подчеркнул, что членство в ЕС - это непрерывный переговорный процесс, а не что-то, что можно приостановить, как утверждается.
Ранее аналогичное заявление сделал министр по европейским и иностранным делам страны Ферит Ходжа.
