    Эди Рама опроверг утверждения о застое в переговорах о вступлении Албании в ЕС

    Премьер-министр Албании Эди Рама опроверг утверждения оппозиции о застое в переговорах с Европейским союзом о вступлении страны в ЕС, добавив, что переговоры продолжаются без каких-либо препятствий.

    Как сообщает балканское бюро Report, об этом албанский премьер высказался на встрече с фермерами в селе Крутье муниципалитета Люшня.

    "Ничего не заблокировано. Никакой блокировки нет, потому что блокировать нечего", - заявил Рама, раскритиковав представителей оппозиции за вводящие в заблуждение заявления.

    Он подчеркнул, что членство в ЕС - это непрерывный переговорный процесс, а не что-то, что можно приостановить, как утверждается.

    Ранее аналогичное заявление сделал министр по европейским и иностранным делам страны Ферит Ходжа.

    Edi Rama Albaniyanın Aİ-yə üzvlük prosesində durğunluq yarandığı iddialarını təkzib edib
    Edi Rama refutes claims of stagnation in EU accession talks

