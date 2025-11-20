Çinin Baş naziri Tayvan mübahisəsi fonunda G20-də yaponiyalı həmkarı ilə görüşdən imtina edib
Digər ölkələr
- 20 noyabr, 2025
- 14:01
Çinin Baş naziri Li Tsyan noyabrın 21-22-də Yohannesburqda keçiriləcək G20 sammiti çərçivəsində Yaponiyanın Baş naziri Sanae Takaiti ilə görüşmək niyyətində deyil.
"Report" SCMP-yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Çin Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Mao Nin bildirib.
Bundan başqa, o, Yaponiyanı Tayvanla bağlı bəyanatlarında təmkinli olmağa çağırıb.
S.Takaiti noyabrın əvvəllərində bildirmişdi ki, Tayvan ətrafında vəziyyət Yaponiyanın mövcudluğuna təhlükə yaradan vəziyyətə çevrilə bilər. Lakin Pekin Tayvan məsələsini Çinin daxili işi hesab edir və Takaitini bu bəyanatlardan imtina etməyə çağırıb.
Çin XİN-dən bildiriblər ki, əks təqdirdə ölkə hakimiyyəti Yaponiyaya qarşı sərt və qətiyyətli tədbirlər görəcək.
Son xəbərlər
14:16
Şalva Papuaşvili Ermənistan Prezidenti ilə Orta Dəhlizin region üçün strateji əhəmiyyətini müzakirə edibRegion
14:13
İrandan Azərbaycana uçuş aparatı ilə 33 kiloqramdan çox narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıbHadisə
14:09
Livanın Baş naziri İsraili sərhəd mübahisəsinin müzakirəsindən imtina etməkdə günahlandırıbDigər ölkələr
14:06
Foto
Növbəti köç karvanı Şuşakəndə çatıb, açarlar təqdim edilib – YENİLƏNİB-2Daxili siyasət
14:04
Azərbaycan daha bir güləşçisi VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının finalına çıxıb - YENİLƏNİBFərdi
14:01
Çinin Baş naziri Tayvan mübahisəsi fonunda G20-də yaponiyalı həmkarı ilə görüşdən imtina edibDigər ölkələr
13:54
Elxan Abdullayev: "Avropa çempionatının seçmə mərhələsində qrupdan çıxa bilməməyimizin səbəbləri var"Futbol
13:50
Vüqar Qurbanov: Bölgələrdə bəzi tibb müəssisələrində stomatoloq ştatının ləğvi ilə bağlı xəbərdarlıq edilibSağlamlıq
13:46
Foto