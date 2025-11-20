Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Премьер Китая отказался от встречи с Такаити на G20 на фоне спора о Тайване

    Другие страны
    • 20 ноября, 2025
    • 13:49
    Премьер Китая отказался от встречи с Такаити на G20 на фоне спора о Тайване

    Премьер-министр КНР Ли Цян не намерен проводить встречу с премьером Японии Санаэ Такаити в рамках саммита G20, который пройдет 21-22 ноября в Йоханнесбурге.

    Как передает Report со ссылкой на SCMP, об этом сообщила представитель МИД КНР Мао Нин.

    Представитель китайского дипломатического ведомства также призвала Японию к сдержанности в своих заявлениях касательно Тайваня.

    Ранее в ноябре Такаити заявила, что обстановка вокруг Тайваня может перерасти в "ситуацию, угрожающую выживанию" Японии. Однако власти КНР считают вопрос Тайваня внутренним делом Китая и призвали Такаити отказаться от этих заявлений.

    В МИД КНР пообещали, что власти Китая пойдут на "суровые и решительные меры" в отношении Японии, если Такаити не дистанцируется от своих заявлений.

    Китай Ли Цян Санаэ Такаити Япония G20
    Çinin Baş naziri Tayvan mübahisəsi fonunda G20-də yaponiyalı həmkarı ilə görüşdən imtina edib

    Последние новости

    14:30

    Азербайджанские борцы вышли в финал VI Игр исламской солидарности

    Индивидуальные
    14:30

    Пашинян предложил прекратить выплаты пособий мигрировавшим гражданам Армении

    В регионе
    14:27

    Кремль заявил об отсутствии консультаций с США по войне в Украине

    Другие страны
    14:26

    TƏBİB: Некоторые медучреждения в регионах предупреждены о ликвидации ставок стоматологов

    Здоровье
    14:12

    В России совершили нападение на посла Польши

    Другие страны
    14:12

    Глава МИД: Париж призывает к справедливому и прочному миру в Украине

    Другие страны
    14:02

    Огтай Гасымов: БФБ представит новую интерактивную статистическую платформу

    Финансы
    13:59

    Франция предложила ввести санкции против транснациональной преступности

    Другие страны
    13:58

    Премьер Ливана обвинил Израиль в нежелании обсуждать пограничный спор

    Другие страны
    Лента новостей