Премьер Китая отказался от встречи с Такаити на G20 на фоне спора о Тайване

Премьер-министр КНР Ли Цян не намерен проводить встречу с премьером Японии Санаэ Такаити в рамках саммита G20, который пройдет 21-22 ноября в Йоханнесбурге.

Как передает Report со ссылкой на SCMP, об этом сообщила представитель МИД КНР Мао Нин.

Представитель китайского дипломатического ведомства также призвала Японию к сдержанности в своих заявлениях касательно Тайваня.

Ранее в ноябре Такаити заявила, что обстановка вокруг Тайваня может перерасти в "ситуацию, угрожающую выживанию" Японии. Однако власти КНР считают вопрос Тайваня внутренним делом Китая и призвали Такаити отказаться от этих заявлений.

В МИД КНР пообещали, что власти Китая пойдут на "суровые и решительные меры" в отношении Японии, если Такаити не дистанцируется от своих заявлений.