Çin "CentiSpace-2" peyklərini kosmosa buraxıb
- 23 mart, 2026
- 07:46
Çin Sarı dənizdəki (Şandun əyaləti, Şərqi Çin) Haiyang kosmodromundan orbitə "CentiSpace-2" peyklər qrupunu buraxıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Çin Aerokosmik Elm və Texnologiya Korporasiyası (CASC) məlumat yayıb.
Buraxılış 22 mart bazar günü, Pekin vaxtı ilə saat 23:49-da "Jielong-3" (və ya Smart Dragon-3) raket daşıyıcısı vasitəsilə həyata keçirilib.
"CentiSpace" kosmik gəmiləri aşağı Yer orbitindən qlobal naviqasiya peyk sistemləri üçün genişləndirmə xidmətləri göstərmək üçün hazırlanıb.
Son xəbərlər
08:06
Türkiyənin MİT rəhbəri "HƏMAS"ın Siyasi Bürosunun üzvləri ilə görüşübRegion
07:46
Çin "CentiSpace-2" peyklərini kosmosa buraxıbDigər ölkələr
07:08
"Saudi Aramco" Asiya alıcılarına xam neft tədarükünü azaldıbDigər ölkələr
06:42
Starmer İran ətrafında baş verənlər fonunda təcili iqtisadi iclas çağırıbDigər ölkələr
06:14
KİV: ABŞ İranın Xarq adasını ələ keçirmək istəyirDigər ölkələr
05:48
Kim Çen In yenidən KXDR-də Dövlət İşləri Şurasının Sədri seçilibDigər ölkələr
05:23
Qızıl fyuçerslərinin qiyməti düşməkdə davam edirMaliyyə
04:44
KİV: İsrail İrana hücumlarda 50 illik bombalardan istifadə edirDigər ölkələr
04:12