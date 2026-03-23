    Çin "CentiSpace-2" peyklərini kosmosa buraxıb

    Çin "CentiSpace-2" peyklərini kosmosa buraxıb

    • 23 mart, 2026
    • 07:46
    Çin CentiSpace-2 peyklərini kosmosa buraxıb

    Çin Sarı dənizdəki (Şandun əyaləti, Şərqi Çin) Haiyang kosmodromundan orbitə "CentiSpace-2" peyklər qrupunu buraxıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Çin Aerokosmik Elm və Texnologiya Korporasiyası (CASC) məlumat yayıb.

    Buraxılış 22 mart bazar günü, Pekin vaxtı ilə saat 23:49-da "Jielong-3" (və ya Smart Dragon-3) raket daşıyıcısı vasitəsilə həyata keçirilib.

    "CentiSpace" kosmik gəmiləri aşağı Yer orbitindən qlobal naviqasiya peyk sistemləri üçün genişləndirmə xidmətləri göstərmək üçün hazırlanıb.

    Çin “CentiSpace-2” peyklər qrupu
    Китай вывел в космос спутники CentiSpace-2

