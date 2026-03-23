Şabranda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən iki nəfər həbs edilib
Hadisə
- 23 mart, 2026
- 13:47
Şabranda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən iki nəfər tutulub.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Xaçmaz rayon sakinləri – 30 yaşlı Kənan Cəbrayılov və əvvəllər məhkum olunmuş 36 yaşlı Anar Məhərrəmov saxlanılıblar.
Onlardan ümumilikdə 7 kiloqram 600 qram marixuana, heroin və həşiş qətranı aşkar edilərək götürülüb.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, hər iki şəxsin barəsində məhkəmənin qərarı həbs qətimkan tədbiri seçilib.
13:51
Nyu-York hava limanında təyyarə qəzasında 40-dan çox adam xəsarət alıb - YENİLƏNİB-3Digər ölkələr
13:47
Şabranda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən iki nəfər həbs edilibHadisə
13:37
Omanda son sutka ərzində daşqınlar nəticəsində 5 nəfər həlak olubDigər ölkələr
13:25
İran bütün Fars körfəzini minalamaqla hədələyibDigər ölkələr
13:15
İRİA və "Plug and Play" startapların qlobal bazarlara çıxışını dəstəkləyən proqrama start verirİKT
13:13
Ukraynanın Buça şəhərində iki partlayış olub, polis hadisəni terror aktı kimi qiymətləndiribDigər ölkələr
13:12
Azərbaycan XİN Pakistanı milli bayram münasibətilə təbrik edibXarici siyasət
13:10
Si Cinpin: Çin və Azərbaycan hərtərəfli strateji tərəfdaşlardırXarici siyasət
13:06