Şabranda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən iki nəfər həbs edilib

    • 23 mart, 2026
    • 13:47
    Şabranda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən iki nəfər tutulub.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Xaçmaz rayon sakinləri – 30 yaşlı Kənan Cəbrayılov və əvvəllər məhkum olunmuş 36 yaşlı Anar Məhərrəmov saxlanılıblar.

    Onlardan ümumilikdə 7 kiloqram 600 qram marixuana, heroin və həşiş qətranı aşkar edilərək götürülüb.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, hər iki şəxsin barəsində məhkəmənin qərarı həbs qətimkan tədbiri seçilib.

    Daxili İşlər Nazirliyi (DİN)

