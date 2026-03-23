Китай вывел в космос спутники CentiSpace-2
- 23 марта, 2026
- 07:45
Китай запустил на орбиту группу спутников CentiSpace-2 с космодрома Хайян, расположенного на побережье Желтого моря в провинции Шаньдун на востоке страны.
Как сообщает Report, об этом распространила информацию Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).
Запуск был осуществлён в воскресенье, 22 марта, в 23:49 по пекинскому времени с помощью ракеты-носителя Jielong-3 (или Smart Dragon-3).
Космические аппараты CentiSpace предназначены для предоставления услуг расширения для глобальных навигационных спутниковых систем с низкой околоземной орбиты.
