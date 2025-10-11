İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    • 11 oktyabr, 2025
    • 02:55
    Çilidə güclü zəlzələdən sonra sunami xəbərdarlığı edilib

    Çilinin Təbii Fəlakətlə Mübarizə Milli Xidməti Dreyk boğazında baş verən zəlzələdən sonra ölkənin cənubunda sunami təhlükəsi barədə xəbərdarlıq edib.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə Xidmətin saytında məlumat verilib.

    "Xidmət Maqallanes bölgəsindəki Kabo-de-Oornos kommunasında qırmızı sunami xəbərdarlığı edib. Xəbərdarlıq bu gündən qüvvədədir və şərait tələb edənə qədər qüvvədə qalacaq", - məlumatda deyilir.

    Çilinin Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Hidroqrafik və Okeanoqrafiya Xidməti də ölkənin Antarktika bazaları üçün xəbərdarlıq edib. Orada yerləşən şəxsi heyətə sahildən uzaq durmaq tövsiyə olunub.

    На юге Чили объявили угрозу цунами после сильного землетрясения

