На юге Чили объявили угрозу цунами после сильного землетрясения

Национальная служба по борьбе со стихийными бедствиями Чили предупредила об угрозе цунами на юге страны после землетрясения, которое произошло в проливе Дрейка.

Как передает Report, об этом говорится на сайте ведомства.

"Служба объявляет красный уровень угрозы цунами в коммуне Кабо-де-Орнос в регионе Магальянес. Тревога действует с сегодняшнего дня и будет сохраняться до тех пор, пока условия того требуют", - отмечается в материале.

Гидрографическая и океанографическая служба ВМС Чили также выпустила предупреждение для антарктических баз страны. Находящемуся там персоналу рекомендовали не приближаться к берегу.