На юге Чили объявили угрозу цунами после сильного землетрясения
Другие страны
- 11 октября, 2025
- 02:44
Национальная служба по борьбе со стихийными бедствиями Чили предупредила об угрозе цунами на юге страны после землетрясения, которое произошло в проливе Дрейка.
Как передает Report, об этом говорится на сайте ведомства.
"Служба объявляет красный уровень угрозы цунами в коммуне Кабо-де-Орнос в регионе Магальянес. Тревога действует с сегодняшнего дня и будет сохраняться до тех пор, пока условия того требуют", - отмечается в материале.
Гидрографическая и океанографическая служба ВМС Чили также выпустила предупреждение для антарктических баз страны. Находящемуся там персоналу рекомендовали не приближаться к берегу.
Последние новости
02:44
На юге Чили объявили угрозу цунами после сильного землетрясенияДругие страны
02:10
Определились первые соперники азербайджанских дзюдоистов на Гран-приИндивидуальные
01:59
СМИ: ОАЭ потратили $1,8 млрд на гуманитарную помощь для сектора ГазаДругие страны
01:27
Трамп: США 1 ноября введут 100% пошлины на товары из КНРДругие страны
01:03
ЧМ-2026: Состоялось еще 8 матчей отборочного этапа еврозоныФутбол
00:51
Видео
ЧМ-2026: Сборная Азербайджана проиграла Франции на выезде - ОБНОВЛЕНО-5Футбол
00:08
СМИ: Премьер-министром Франции вновь назначили ЛекорнюДругие страны
00:00
Минуло пять лет со дня четвертого ракетного обстрела армянами ГянджиКарабах
23:39