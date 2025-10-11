Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ

    На юге Чили объявили угрозу цунами после сильного землетрясения

    Другие страны
    • 11 октября, 2025
    • 02:44
    На юге Чили объявили угрозу цунами после сильного землетрясения

    Национальная служба по борьбе со стихийными бедствиями Чили предупредила об угрозе цунами на юге страны после землетрясения, которое произошло в проливе Дрейка.

    Как передает Report, об этом говорится на сайте ведомства.

    "Служба объявляет красный уровень угрозы цунами в коммуне Кабо-де-Орнос в регионе Магальянес. Тревога действует с сегодняшнего дня и будет сохраняться до тех пор, пока условия того требуют", - отмечается в материале.

    Гидрографическая и океанографическая служба ВМС Чили также выпустила предупреждение для антарктических баз страны. Находящемуся там персоналу рекомендовали не приближаться к берегу.

    Чили землетрясение цунами
    Çilidə güclü zəlzələdən sonra sunami xəbərdarlığı edilib

    Последние новости

    02:44

    На юге Чили объявили угрозу цунами после сильного землетрясения

    Другие страны
    02:10

    Определились первые соперники азербайджанских дзюдоистов на Гран-при

    Индивидуальные
    01:59

    СМИ: ОАЭ потратили $1,8 млрд на гуманитарную помощь для сектора Газа

    Другие страны
    01:27

    Трамп: США 1 ноября введут 100% пошлины на товары из КНР

    Другие страны
    01:03

    ЧМ-2026: Состоялось еще 8 матчей отборочного этапа еврозоны

    Футбол
    00:51
    Видео

    ЧМ-2026: Сборная Азербайджана проиграла Франции на выезде - ОБНОВЛЕНО-5

    Футбол
    00:08

    СМИ: Премьер-министром Франции вновь назначили Лекорню

    Другие страны
    00:00

    Минуло пять лет со дня четвертого ракетного обстрела армянами Гянджи

    Карабах
    23:39

    Американские военные прибыли в Израиль

    Другие страны
    Лента новостей