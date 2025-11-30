CAR polisi Rusiya tərəfində döyüşmək istəyən şübhəliləri saxlayıb
30 noyabr, 2025
- 05:17
Cənubi Afrika Respublikasında (CAR) Rusiyaya gedən dörd kişi saxlanılıb. Polisin ehtimalına görə, onlar xarici silahlı qüvvələrə yardımı qadağan edən qanunu pozublar.
"Report"un "Bloomberg"ə istinadən məlumatına görə, "Hawks" bölməsinin onları cümə günü Yohannesburq yaxınlığındakı "OR Tambo" hava limanında saxladığı bildirilir. Onlar 1 dekabrda məhkəmə qarşısına çıxarılacaqlar. İstintaqın versiyasına görə, onların səyahəti və toplanması CAR-ın adı açıqlanmayan qadın vətəndaşı tərəfindən təşkil edilib.
Tutulma CAR və Botsvanadan olan təxminən 20 gəncin Rusiya tərəfində Ukraynaya qarşı döyüşə göndərilmək adıyla aldadılması barədə xəbərlərdən bir həftə sonra baş verib. Onların qrupa keçmiş prezident Ceykob Zumanın qızı Duduzile Zuma-Sambudla tərəfindən cəlb edildiyi iddia edilir.
Saxlanılanların ailələri bildiriblər ki, onlara Zumanın siyasi partiyası üçün təhlükəsizlik işçisi kimi təlim keçəcəkləri deyilib, lakin Rusiyaya gəldikdən sonra bu ölkənin hərbi qüvvələri ilə müqavilələr imzalamağa məcbur ediliblər. Bir gün əvvəl, medianın artan diqqəti fonunda Zuma-Sambudla CAR parlamentindəki "uMkhonto weSizwe" Partiyasından istefa verib.
Polis bildirib ki, saxlanılan dörd nəfər sonradan Rusiyaya getməli olduqları BƏƏ-yə təyyarə uçuşundan çıxarılıb. "Hawks" xəbər verib ki, onlar şübhə doğurduqları üçün tutulub, təyyarəyə minmə zonasından çıxarılıblar.
Cənubi Afrikanın dil korporasiyası SABC saxlanılanlardan birinin tanınmış media şəxsiyyəti olduğunu bildirib, lakin onun adını çəkməyib. CAR-da 1998-ci ildən bəri muzdlu döyüşçü və ya xarici hərbi qüvvələrə hər hansı bir yardımı qadağan edən qanun qüvvədədir.
Polis daha iki nəfərin axtarışında olduğunu bildirib. "Hawks" qeyd edib ki, şəbəkənin miqyasını və potensial təhlükəsizlik təhdidlərinin müəyyən olunması üçün kəşfiyyat orqanları və beynəlxalq tərəfdaşlarla koordinasiya davam edir.