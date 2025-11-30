İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    CAR polisi Rusiya tərəfində döyüşmək istəyən şübhəliləri saxlayıb

    Digər ölkələr
    • 30 noyabr, 2025
    • 05:17
    CAR polisi Rusiya tərəfində döyüşmək istəyən şübhəliləri saxlayıb

    Cənubi Afrika Respublikasında (CAR) Rusiyaya gedən dörd kişi saxlanılıb. Polisin ehtimalına görə, onlar xarici silahlı qüvvələrə yardımı qadağan edən qanunu pozublar.

    "Report"un "Bloomberg"ə istinadən məlumatına görə, "Hawks" bölməsinin onları cümə günü Yohannesburq yaxınlığındakı "OR Tambo" hava limanında saxladığı bildirilir. Onlar 1 dekabrda məhkəmə qarşısına çıxarılacaqlar. İstintaqın versiyasına görə, onların səyahəti və toplanması CAR-ın adı açıqlanmayan qadın vətəndaşı tərəfindən təşkil edilib.

    Tutulma CAR və Botsvanadan olan təxminən 20 gəncin Rusiya tərəfində Ukraynaya qarşı döyüşə göndərilmək adıyla aldadılması barədə xəbərlərdən bir həftə sonra baş verib. Onların qrupa keçmiş prezident Ceykob Zumanın qızı Duduzile Zuma-Sambudla tərəfindən cəlb edildiyi iddia edilir.

    Saxlanılanların ailələri bildiriblər ki, onlara Zumanın siyasi partiyası üçün təhlükəsizlik işçisi kimi təlim keçəcəkləri deyilib, lakin Rusiyaya gəldikdən sonra bu ölkənin hərbi qüvvələri ilə müqavilələr imzalamağa məcbur ediliblər. Bir gün əvvəl, medianın artan diqqəti fonunda Zuma-Sambudla CAR parlamentindəki "uMkhonto weSizwe" Partiyasından istefa verib.

    Polis bildirib ki, saxlanılan dörd nəfər sonradan Rusiyaya getməli olduqları BƏƏ-yə təyyarə uçuşundan çıxarılıb. "Hawks" xəbər verib ki, onlar şübhə doğurduqları üçün tutulub, təyyarəyə minmə zonasından çıxarılıblar.

    Cənubi Afrikanın dil korporasiyası SABC saxlanılanlardan birinin tanınmış media şəxsiyyəti olduğunu bildirib, lakin onun adını çəkməyib. CAR-da 1998-ci ildən bəri muzdlu döyüşçü və ya xarici hərbi qüvvələrə hər hansı bir yardımı qadağan edən qanun qüvvədədir.

    Polis daha iki nəfərin axtarışında olduğunu bildirib. "Hawks" qeyd edib ki, şəbəkənin miqyasını və potensial təhlükəsizlik təhdidlərinin müəyyən olunması üçün kəşfiyyat orqanları və beynəlxalq tərəfdaşlarla koordinasiya davam edir.

    CAR Rusiya polis
    Полиция ЮАР задержала четырех мужчин по подозрению в попытке воевать на стороне России

    Son xəbərlər

    05:42

    KİV: Tramp Maduronu vəzifəsindən getməyəcəyi təqdirdə güc tədbirləri ilə hədələyib

    Digər ölkələr
    05:17

    CAR polisi Rusiya tərəfində döyüşmək istəyən şübhəliləri saxlayıb

    Digər ölkələr
    04:56

    Tramp: Amerikalılar "qara cümə" günü təxminən 12 milyard dollar xərcləyiblər

    Digər ölkələr
    04:21

    İsveçdə futbol matçı azarkeşlərin qazonu yandırması səbəbindən dörd saat davam edib

    Futbol
    03:39

    ABŞ-yə 5 000-dən çox əfqanın gəlişi ölkə hakimiyyətində narahatlıq doğurub

    Digər ölkələr
    03:06

    Qırğızıstanda növbədənkənar parlament seçkiləri keçiriləcək

    Digər ölkələr
    02:47

    İran XİN: Venesuelanın hava məkanının bağlanması ABŞ-nin özbaşınalığıdır

    Region
    02:17

    Almaniyada 25 ildə ilk dəfə HHQ-yə aşağı uçuş zonalarında manevrlərə icazə verilib

    Digər ölkələr
    01:56

    Venesuela XİN ABŞ-nin hava məkanının bağlanması barədə iddialarını təkzib edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti