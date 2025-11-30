Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Полиция ЮАР задержала четырех мужчин по подозрению в попытке воевать на стороне России

    Другие страны
    • 30 ноября, 2025
    • 04:19
    Полиция ЮАР задержала четырех мужчин по подозрению в попытке воевать на стороне России

    В Южной Африке задержали четырех мужчин, которые направлялись в Россию и, по данным полиции, могли нарушить закон, запрещающий помощь иностранным вооруженным силам.

    Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, задержание произошло в пятницу в аэропорту OR Tambo недалеко от Йоханнесбурга, сообщило подразделение Hawks. Мужчины должны быть доставлены в суд 1 декабря. По версии следствия, их поездку и вербовку якобы организовала гражданка ЮАР, имя которой не разглашается.

    Задержание произошло через неделю после сообщения о том, что около двадцати молодых мужчин из ЮАР и Ботсваны были обманом втянуты в военные действия на стороне России против Украины. Их якобы завербовала Дудузиле Зума-Самбудла, дочь бывшего президента Джейкоба Зумы.

    Семьи этих мужчин заявили, что их уверяли: они будут проходить подготовку охранников для работы на политическую партию Зумы, но по прибытии в Россию их заставили подписать контракты с российскими военными структурами. Накануне Зума-Самбудла подала в отставку из парламента ЮАР от партии uMkhonto weSizwe на фоне роста внимания СМИ к этой ситуации.

    Полиция заявила, что четверо задержанных были сняты с рейса в ОАЭ, откуда должны были отправиться дальше в Россию. Их "перехватили и вывели из посадочной зоны, потому что они вызвали подозрение", сообщили Hawks.

    Южноафриканская языковая корпорация SABC сообщила, что один из задержанных является известным медиа-персонажем, но не назвала его. В ЮАР с 1998 года действует закон, запрещающий работу наемником или любую помощь иностранным военным структурам.

    По данным полиции, разыскивают еще двух человек. В Hawks отметили, что продолжается координация с разведывательными структурами и международными партнерами для установления масштабов сети и возможных угроз безопасности.

    ЮАР задержания
    Elvis

    Последние новости

    04:44

    WSJ: Трамп заявил Мадуро о возможных силовых мерах, если он не покинет пост

    Другие страны
    04:19

    Полиция ЮАР задержала четырех мужчин по подозрению в попытке воевать на стороне России

    Другие страны
    03:46

    Дональд Трамп: Американцы потратили почти 12 миллиардов долларов в черную пятницу

    Другие страны
    03:23

    Матч плей-офф в Швеции растянулся на четыре часа из-за поджога газона болельщиками

    Футбол
    02:58

    СМИ: Более 5 тыс. въехавших в США афганцев вызывали у Вашингтона опасения

    Другие страны
    02:37

    В Кыргызстане пройдут досрочные парламентские выборы

    Другие страны
    02:09

    МИД Ирана: Закрытие воздушного пространства Венесуэлы является произволом США

    В регионе
    01:52

    В Адане произошла перестрелка в барбершопе, есть пострадавшие

    В регионе
    01:20

    В ФРГ впервые с 2000 года разрешили ВВС совершать маневры в зоне низкого полета

    Другие страны
    Лента новостей