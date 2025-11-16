İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    BMT TŞ Trampın Qəzza planını dəstəkləyən qətnaməni noyabrın 17-də səsverməyə çıxaracaq

    Digər ölkələr
    • 16 noyabr, 2025
    • 01:38
    BMT Təhlükəsizlik Şurası (TŞ) 17 noyabrda ABŞ lideri Donald Trampın Qəzza sektoru üzrə sülh planını dəstəkləyən qətnamə layihəsini səsverməyə çıxaracaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə təşkilatda Syerra-Leonenin daimi nümayəndəliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    "Səsvermə ABŞ-nin qətnamə layihəsi üzrə bazar ertəsi saat 17:00-da (Bakı vaxtı ilə çərşənbə axşamı 02:00-da) keçiriləcək", – noyabr ayında TŞ-yə sədrlik edən Syerra-Leone missiyası bildirib.

    BMT TŞ Donald Tramp Qəzza
    СБ ООН 17 ноября проголосует по резолюции США в поддержку плана Трампа по Газе

