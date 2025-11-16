СБ ООН 17 ноября проголосует по резолюции США в поддержку плана Трампа по Газе

Совет Безопасности (СБ) ООН 17 ноября проголосует по подготовленному США проекту резолюции в поддержку мирного плана американского лидера Дональда Трампа по сектору Газа.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба постпредства Сьерра-Леоне при всемирной организации.

"Голосование по проекту резолюции США состоится в понедельник в 17:00 (02:00 по бакинскому времени вторника - ред.)", - указали в миссии Сьерра-Леоне, исполняющей функции председателя Совбеза в ноябре.