СБ ООН 17 ноября проголосует по резолюции США в поддержку плана Трампа по Газе

    Другие страны
    • 16 ноября, 2025
    • 01:32
    Совет Безопасности (СБ) ООН 17 ноября проголосует по подготовленному США проекту резолюции в поддержку мирного плана американского лидера Дональда Трампа по сектору Газа.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба постпредства Сьерра-Леоне при всемирной организации.

    "Голосование по проекту резолюции США состоится в понедельник в 17:00 (02:00 по бакинскому времени вторника - ред.)", - указали в миссии Сьерра-Леоне, исполняющей функции председателя Совбеза в ноябре.

