СБ ООН 17 ноября проголосует по резолюции США в поддержку плана Трампа по Газе
Другие страны
- 16 ноября, 2025
- 01:32
Совет Безопасности (СБ) ООН 17 ноября проголосует по подготовленному США проекту резолюции в поддержку мирного плана американского лидера Дональда Трампа по сектору Газа.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба постпредства Сьерра-Леоне при всемирной организации.
"Голосование по проекту резолюции США состоится в понедельник в 17:00 (02:00 по бакинскому времени вторника - ред.)", - указали в миссии Сьерра-Леоне, исполняющей функции председателя Совбеза в ноябре.
Последние новости
01:56
Фото
В американском штате Мэриленд прошла презентация азербайджанской культурыKультурная политика
01:32
СБ ООН 17 ноября проголосует по резолюции США в поддержку плана Трампа по ГазеДругие страны
01:15
В Стамбуле при строительстве метро произошел обвал, есть погибший и пострадавшие - ОБНОВЛЕНО 2В регионе
00:43
МИД Бельгии: Мы глубоко обеспокоены нападением на посольство Азербайджана в КиевеДругие страны
00:20
Хакан Фидан: Вопрос по F-35 может быть решен в ближайшее времяВ регионе
23:54
Хакан Фидан: США внимательно следят за процессами на Южном КавказеВнешняя политика
23:38
Угроза взрыва в здании BFMTV оказалась ложной - ОБНОВЛЕНОДругие страны
23:22
Турция обыграла Болгарию и вышла в плей-офф отбора ЧМ-2026Футбол
22:57
Видео