İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Avropa Komissiyası hərbi çeviklik üzrə paketi təsdiqləyib, Aİ-ni "Hərbi Şengen"ə yaxınlaşdırıb

    Digər ölkələr
    • 19 noyabr, 2025
    • 17:37
    Avropa Komissiyası hərbi çeviklik üzrə paketi təsdiqləyib, Aİ-ni Hərbi Şengenə yaxınlaşdırıb

    Avropa Komissiyası (AK) ilə Avropa İttifaqının (Aİ) Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Xidməti bu gün hərbi çevikliyin ön plana çıxarıldığı müdafiə hazırlığı paketini təsdiqləyib.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bu barədə Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti Henna Virkunen bugünkü kollegiya iclasının yekunları üzrə Brüsseldə bəyan edib.

    Onun sözlərinə görə, bu paket Avropada qoşunların, avadanlıqların və hərbi aktivlərin sürətli və maneəsiz yerdəyişməsini təmin etməyə yönəlib.

    H.Virkunen əlavə edib ki, AK Avropa müdafiə sənayesini gücləndirməyi hədəfləyir.

    "2027-ci ilə qədər ümumAvropa hərbi çeviklik məkanının yaradılması planlaşdırılır ki, bu da qoşunların və hərbi avadanlıqların qitə boyunca yerdəyişməsini daha sürətli, təhlükəsiz və daha koordinasiyalı edəcək", - o bildirib.

    "Bu, ittifaqı "Hərbi Şengen"ə bir addım da yaxınlaşdırır", - H.Virkunen vurğulayıb.

    Hərbi çeviklik proqramına əsasən, sülh dövründə sərhədlərarası daşımaların prosesi maksimum 3 gün ərzində təşkil edilməlidir; Aİ-yə üzv 27 ölkənin hamısında icazələrin alınması üçün vahid prosedur yaradılmalı və hərbi daşımalar üçün sadələşdirilmiş gömrük qaydaları təmin edilməlidir.

    Kollegiyanın yekunları üzrə materiallarda qeyd olunur ki, Avropa Komissiyası hərbi çeviklik haqqında yeni reqlamenti adi qanunvericilik proseduru çərçivəsində qəbul edilməsi üçün Avropa İtttifaqı Şurasına və Avropa parlamentinə təqdim edəcək.

    Avropa Komissiyası Avropa İttifaqı hərbi mobillik "hərbi Şengen"
    ЕК одобрила пакет по военной мобильности, приблизив ЕС к "военному шенгену"

    Son xəbərlər

    18:23

    İslamiada: Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi finala yüksəlib

    Komanda
    18:16

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında III turun bir oyunu keçirilib

    Komanda
    18:15
    Foto

    Şəhər şosesində xüsusi hərəkət zolağı təşkil edilir

    İnfrastruktur
    18:14
    Foto

    Azərbaycan və Türkiyə nümayəndələri hərbi təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Hərbi
    18:04

    FIFA Malayziya Futbol Assosiasiyası ilə bağlı araşdırmalara başlayacaq

    Futbol
    18:03

    ABŞ Rusiyanın 5 fiziki və 7 hüquqi şəxsinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    17:53

    KİV: ABŞ və Rusiya tezliklə Ukrayna ilə bağlı çərçivə sazişini razılaşdıra bilər

    Digər ölkələr
    17:53

    Xorvatiya Azərbaycandan neft idxalını 14 %-ə yaxın azaldıb

    Energetika
    17:52

    Ankarada Ərdoğanla Zelenskinin görüşü başlayıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti