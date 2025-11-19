ЕК одобрила пакет по военной мобильности, приблизив ЕС к "военному шенгену"

Европейская комиссия и Служба по иностранным делам и политике безопасности ЕС сегодня утвердили по пакет по оборонной готовности с акцентом на военную мобильность .

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила в Брюсселе по итогам сегодняшнего заседания коллегии вице-президент ЕК Хенна Виркунен.

По ее словам, данный пакет направлен на обеспечение быстрого и беспрепятственного перемещения войск, оборудования и военных активов по Европе.

Виркунен добавила, что Еврокомиссия также нацелена на стимулирование прорывных инноваций в военной сфере и укрепление европейской оборонной промышленности посредством Дорожной карты трансформации оборонной промышленности ЕС.

"К 2027 году планируется создание общеевропейского пространства военной мобильности, что сделает перемещение войск и военного оборудования по Европе быстрее, безопаснее и более скоординированным", - сказала она.

"Это делает ЕС на шаг ближе к "Военному шенгену", - подчеркнула Виркунен.

Согласно программе военной мобильности, процесс трансграничных перевозок в мирное время должен быть организован в течение максимум 3 дней; во всех 27 странах ЕС должна быть создана единая процедура получения разрешений и обеспечены упрощенные таможенные формальности и правила военных перевозок.

В материалах по итогам коллегии говорится, что ЕК представит новый Регламент о военной мобильности Европейскому совету и парламенту для принятия в рамках обычной законодательной процедуры.