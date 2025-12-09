İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Anita Hipper: Aİ erməni hərbi liseyi ilə memorandumu araşdırır - hələlik qərar yoxdur

    Digər ölkələr
    • 09 dekabr, 2025
    • 17:14
    Anita Hipper: Aİ erməni hərbi liseyi ilə memorandumu araşdırır - hələlik qərar yoxdur

    Avropa Təhlükəsizlik və Müdafiə Kolleci ilə Monte Melkonyan adına erməni hərbi liseyi arasında əməkdaşlıq memorandumu çox erkən mərhələdədir – o, araşdırılır.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu Aİ-nin xarici siyasət və təhlükəsizlik xidmətinin rəsmi nümayəndəsi Anita Hipper Azərbaycan jurnalistlərinin sualına cavab olaraq bildirib.

    Hipperin sözlərinə görə, hazırda bu məsələ ilə bağlı hər hansı qərar qəbul edilməyib.

    "Biz hələ də akademik qiymətləndirmə mərhələsindəyik. Yekun qərar kollecin 27 Aİ üzv dövlətinin təmsil olunduğu idarəedici komitəsi tərəfindən qəbul edilməlidir", - deyə Hipper bildirib.

    Sazişin imzalanmaya biləcəyi ilə bağlı dəqiqləşdirməyə cavab olaraq Hipper bildirib ki, "yekun qərardan danışmaq hələ tezdir, çünki məsələ hələ də ilkin mərhələdədir".

    "Biz nəticə barədə əvvəlcədən mühakimə yürüdə bilmərik", - deyə o əlavə edib.

    Daha əvvəl, 4 dekabrda, Ermənistanın terrorist Monte Melkonyanın adını daşıyan hərbi-idman liseyinin Avropa Təhlükəsizlik və Müdafiə Kollecinin himayəsi altında fəaliyyət göstərən Avropa İttifaqının Hərbi-İdman Məktəbləri Assosiasiyasına daxil olduğu məlum olmuşdu.

    Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının nümayəndələri Aİ-nin xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Kaja Kallas, Aİ-nin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Magdalena Qrono və Aİ-nin ölkəmizdəki nümayəndəliyinin rəhbəri Mariyana Kuyuncic-ə müraciət edərək Azərbaycan ictimaiyyətinin narazılığını bildiriblər.

    Avropa İttifaqı Ermənistan Anita Hipper
    Анита Хиппер: ЕС изучает меморандум с армянским военным лицеем — решения пока нет
    EU reviewing early-stage cooperation proposal with Armenian military school

    Son xəbərlər

    17:49

    Qurban Qurbanov: "Ayaks" "Qarabağ"la oyuna ciddi hazırlaşıb"

    Futbol
    17:39

    İKTA: MTK-larda ən azı 3 fərqli internet provayderin xidmət göstərməsi zəruridir

    İKT
    17:39
    Foto

    Media nümayəndələri üçün "Storytelling" mövzusunda təlim keçirilib

    Media
    17:37
    Foto

    ANAMA və GICHD minatəmizləməyə dair memorandumun icrasını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    17:36

    Tailandın 70-ə yaxın hərbçisi Kamboca ilə sərhəddə xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    17:31
    Foto

    Azərbaycanla Laos arasında ilk siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

    Xarici siyasət
    17:27

    AMB-nin sədri kapital bazarının inkişafına dair planlarını açıqlayıb

    Maliyyə
    17:20

    Mark-Andre ter Ştegen zədədən sonra yenidən "Barselona"da məşqə çıxıb

    Futbol
    17:20
    Foto

    Azərbaycan və Qırğızıstan aqrar məhsullarının ticarətinin artırılmasını müzakirə edib

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti