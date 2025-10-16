İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Almaniya kansleri Avropa Fond Birjasının yaradılmasını təklif edib

    Digər ölkələr
    • 16 oktyabr, 2025
    • 18:01
    Almaniya kansleri Avropa Fond Birjasının yaradılmasını təklif edib

    Almaniya kansleri Fridrix Merts ABŞ və Asiyadan olan rəqiblərlə rəqabətin güclənməsi şəraitində Aİ şirkətlərinin mövqeyinin möhkəmləndirilməsi üçün Ümümavropa Fond Birjasının yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg" agentliyi bildirib.

    Merts qeyd edib ki, Avropa müəssisələrinin kifayət qədər tutumlu və inkişaf etmiş kapital bazarına ehtiyacı var. O, "BioNTech" kimi texnologiya şirkətlərinin IPO üçün Avropanı deyil, Nyu-Yorku seçməsindən təəssüfünü bildirib.

    "Bu, gələcəyimiz və Avropanın dünya iqtisadiyyatında oyunçu olaraq qalacağı, yoxsa Asiya və ABŞ-dəki iri mərkəzlərin əlində oyuncağa çevriləcəyi ilə bağlı məsələdir", - kansler bəyan edib.

    Almaniya Kansler Birja
