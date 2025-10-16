Almaniya kansleri Avropa Fond Birjasının yaradılmasını təklif edib
Digər ölkələr
- 16 oktyabr, 2025
- 18:01
Almaniya kansleri Fridrix Merts ABŞ və Asiyadan olan rəqiblərlə rəqabətin güclənməsi şəraitində Aİ şirkətlərinin mövqeyinin möhkəmləndirilməsi üçün Ümümavropa Fond Birjasının yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg" agentliyi bildirib.
Merts qeyd edib ki, Avropa müəssisələrinin kifayət qədər tutumlu və inkişaf etmiş kapital bazarına ehtiyacı var. O, "BioNTech" kimi texnologiya şirkətlərinin IPO üçün Avropanı deyil, Nyu-Yorku seçməsindən təəssüfünü bildirib.
"Bu, gələcəyimiz və Avropanın dünya iqtisadiyyatında oyunçu olaraq qalacağı, yoxsa Asiya və ABŞ-dəki iri mərkəzlərin əlində oyuncağa çevriləcəyi ilə bağlı məsələdir", - kansler bəyan edib.
Son xəbərlər
18:49
Foto
QH Parlament Şəbəkəsi ilə ICAPP arasında əməkdaşlıq müzakirə olunubMilli Məclis
18:49
Azərbaycanda dövlətə xəyanətdə ittiham olunan 4 nəfərin məhkəməsi başlayıbDaxili siyasət
18:47
Pakistan Əfqanıstanla danışıqlara hazır olduğunu bəyan edibDigər ölkələr
18:42
Video
"Haber Global": Qarabağ modeli dünyaya tanıdılırXarici siyasət
18:29
Foto
"Bank of Baku"dan yaşıl təşəbbüs – növbəti ağacəkmə aksiyası keçirildiMaliyyə
18:25
KİV: Tramp bu gün Putinlə telefon danışığı aparacaqDigər ölkələr
18:16
Foto
ADY ADA Universiteti ilə birgə yeni proqrama start veribİnfrastruktur
18:16
Ukrayna-ABŞ əməkdaşlığının genişləndirilməsi müzakirə edilibDigər ölkələr
18:09