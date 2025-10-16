Канцлер Германии предложил создать Европейскую фондовую биржу

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с инициативой создания общеевропейской фондовой биржи для укрепления позиции компаний из ЕС в условиях усиления соперничества с американскими и азиатскими конкурентами.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Мерц отметил, что европейским предприятиям нужен "достаточно емкий и развитый рынок капитала" для оперативного привлечения инвестиций, необходимых для роста. Он выразил сожаление, что такие технологические компании, как BioNTech, предпочитают выходить на IPO в Нью-Йорке, а не в Европе.

"Это вопрос нашего будущего и того, останется ли Европа игроком в мировой экономике или превратится в игрушку в руках крупных центров в Азии и Америке", – заявил канцлер.