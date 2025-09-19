İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü

    AK rəhbəri Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiyalar paketinin qəbulunun sürətləndirilməsinə çağırıb

    Digər ölkələr
    • 19 sentyabr, 2025
    • 21:38
    AK rəhbəri Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiyalar paketinin qəbulunun sürətləndirilməsinə çağırıb

    Avropa Komissiyasının (AK) sədri Ursula fon der Lyayen Rusiya qırıcılarının Estoniyanın hava məkanını pozması ilə bağlı insident fonunda Estoniyaya dəstəyini ifadə edib.

    "Report"un məlumatına görə, o, bu barədə sosial şəbəkədə yazıb.

    "Biz hər bir təxribata qətiyyətlə cavab verəcəyik, eyni zamanda şərq cinahımızın möhkəmlənməsinə sərmayə qoyacağıq. Təhdidlər gücləndikcə təzyiqlərimiz də artacaq", - Fon der Lyayen qeyd edib.

    AK rəhbəri həmçinin Aİ liderlərini cümə günü təqdim edilən 19-cu sanksiyalar paketinin təsdiqini sürətləndirməyə çağırıb.

    Avropa Komissiyası Ursula fon der Lyayen Sanksiyalar
    Глава ЕК призвала ускорить принятие 19-го пакета санкций после вторжения самолетов РФ в небо Эстонии

    Son xəbərlər

    21:58

    Məhkəmə Trampın "Nyu-York Times"a qarşı 15 milyard dollarlıq iddiasını rədd edib

    Digər ölkələr
    21:38

    AK rəhbəri Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiyalar paketinin qəbulunun sürətləndirilməsinə çağırıb

    Digər ölkələr
    21:19

    İran XİN: "Avropa üçlüyü" nüvə məsələsinin diplomatik yolla həlli səylərini alt-üst edir

    Region
    20:58

    Tramp BMT BA sessiyasında Suriya Prezidenti ilə görüşmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    20:48

    Azərbaycan və Özbəkistan paralimpiya hərəkatının inkişafını müzakirə edib

    İdman
    20:45

    Kəlbəcərə dolu düşüb

    Hadisə
    20:36

    Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Bakıya gəlib

    Xarici siyasət
    20:28

    Gəncədə leysan nəqliyyatın hərəkətində çətinliklər yaradıb

    Hadisə
    20:23

    Premyer Liqa: "Zirə" "Şamaxı"nı məğlub edib - YENİLƏNİB-4

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti