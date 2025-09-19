Глава ЕК призвала ускорить принятие 19-го пакета санкций после вторжения самолетов РФ в небо Эстонии
Другие страны
- 19 сентября, 2025
- 20:06
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила поддержку Эстонии на фоне заявлений о нарушении российскими истребителями ее воздушного пространства.
Как сообщает Report, об этом она написала в соцсети Х.
"Мы будем решительно реагировать на каждую провокацию, одновременно инвестируя в укрепление восточного фланга. С усилением угроз будет усиливаться и наше давление", – отметила она.
Также глава Еврокомиссии призвала лидеров ЕС ускорить одобрение 19-го пакета санкций, который был представлен ранее в пятницу.
