ABŞ şatdaun səbəbindən aviadaşımalara və kosmik buraxılışlara məhdudiyyətlər tətbiq edəcək
- 06 noyabr, 2025
- 03:50
Vaşinqton administrasiyası 7 noyabrdan etibarən bəzi böyük hava limanlarında hava nəqliyyatına məhdudiyyətlər tətbiq etmək və federal hökumətin fəaliyyətinin qismən dayanması (şatdaun) səbəbindən kosmik uçuşları günün müəyyən vaxtları ilə məhdudlaşdırmaq niyyətindədir.
"Report"un məlumatına görə, bunu ABŞ-nin nəqliyyat naziri Şon Daffi çərşənbə günü mətbuat konfransında açıqlayıb.
O qeyd edib ki, şatdaun ölkə daxilindəki hava limanlarında hava nəqliyyatı dispetçerləri və digər texniki mütəxəssislər çatışmazlığına səbəb olub. Daffinin sözlərinə görə, ABŞ hakimiyyəti buna cavab olaraq təhlükəsizlik tədbirləri görəcək. "Bunlardan biri 40 məntəqəmizdə nəqliyyat həcminin 10 % azaltmaqdan ibarət olacaq", - o bildirib. Nazir qeyd edib ki, bunlara ABŞ-nin əsas hava limanları daxildir. Onların siyahısı tezliklə dərc olunacaq.
Nazir ABŞ-də kosmik uçuşlara yalnız günün müəyyən vaxtlarında icazə veriləcəyini açıqlayıb. "Uçuşlar hava məkanı əməliyyatlarını əhəmiyyətli dərəcədə poza bilər", - Daffi izah edib. O, əlavə məlumat verməyib.
Nazirin sözlərinə görə, yeni qaydalar noyabrın 7-də, cümə günü səhər saatlarında qüvvəyə minəcək. Onların müddəti hələ dəqiqləşdirilməyib. Daffi əlavə məhdudiyyətlərin mümkünlüyünü istisna etməyib.