İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    ABŞ şatdaun səbəbindən aviadaşımalara və kosmik buraxılışlara məhdudiyyətlər tətbiq edəcək

    Digər ölkələr
    • 06 noyabr, 2025
    • 03:50
    ABŞ şatdaun səbəbindən aviadaşımalara və kosmik buraxılışlara məhdudiyyətlər tətbiq edəcək

    Vaşinqton administrasiyası 7 noyabrdan etibarən bəzi böyük hava limanlarında hava nəqliyyatına məhdudiyyətlər tətbiq etmək və federal hökumətin fəaliyyətinin qismən dayanması (şatdaun) səbəbindən kosmik uçuşları günün müəyyən vaxtları ilə məhdudlaşdırmaq niyyətindədir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu ABŞ-nin nəqliyyat naziri Şon Daffi çərşənbə günü mətbuat konfransında açıqlayıb.

    O qeyd edib ki, şatdaun ölkə daxilindəki hava limanlarında hava nəqliyyatı dispetçerləri və digər texniki mütəxəssislər çatışmazlığına səbəb olub. Daffinin sözlərinə görə, ABŞ hakimiyyəti buna cavab olaraq təhlükəsizlik tədbirləri görəcək. "Bunlardan biri 40 məntəqəmizdə nəqliyyat həcminin 10 % azaltmaqdan ibarət olacaq", - o bildirib. Nazir qeyd edib ki, bunlara ABŞ-nin əsas hava limanları daxildir. Onların siyahısı tezliklə dərc olunacaq.

    Nazir ABŞ-də kosmik uçuşlara yalnız günün müəyyən vaxtlarında icazə veriləcəyini açıqlayıb. "Uçuşlar hava məkanı əməliyyatlarını əhəmiyyətli dərəcədə poza bilər", - Daffi izah edib. O, əlavə məlumat verməyib.

    Nazirin sözlərinə görə, yeni qaydalar noyabrın 7-də, cümə günü səhər saatlarında qüvvəyə minəcək. Onların müddəti hələ dəqiqləşdirilməyib. Daffi əlavə məhdudiyyətlərin mümkünlüyünü istisna etməyib.

    ABŞ şatdaun hava daşımaları
    В США введут ограничения на авиаперевозки и космические запуски из-за шатдауна

    Son xəbərlər

    03:50

    ABŞ şatdaun səbəbindən aviadaşımalara və kosmik buraxılışlara məhdudiyyətlər tətbiq edəcək

    Digər ölkələr
    03:11

    Yanvaradək Rusiyanın 132 vaqon buğdası Azərbaycan ərazisindən Ermənistana çatdırılacaq

    Region
    03:06

    Erlinq Holann Çempionlar Liqasında rekorda imza atıb

    Futbol
    02:42

    Rusiya buğdasının ilk partiyası Azərbaycandan dəmiryolu ilə Ermənistana göndərilib

    Region
    02:32

    Türkiyənin kəşfiyyat rəhbəri HƏMAS-la Qəzzada atəşkəsi müzakirə edib

    Region
    01:59
    Foto

    UEFA Çempionlar Liqası: "Qalatasaray" qalib gəlib, "Barselona" xal itirib

    Futbol
    01:20

    İsrail Ordusu qaçaqmalçılıqla mübarizə üçün xüsusi qrup yaradacaq

    Digər ölkələr
    00:56

    "Qarabağ"ın baş məşqçisi: Kadi Borgesin zədəsi ciddi ola bilər

    Futbol
    00:50

    HƏMAS daha bir israilli əsirin meyitini BQXK-ya təhvil verib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti