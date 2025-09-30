İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    ABŞ Prezidenti: Yaxın Şərqdə 3 min il ərzində sülh nizamlanması olmayıb

    Digər ölkələr
    • 30 sentyabr, 2025
    • 18:12
    ABŞ Prezidenti: Yaxın Şərqdə 3 min il ərzində sülh nizamlanması olmayıb

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp yeddi silahlı münaqişənin həllinə nail olduğunu bildirib.

    "Report" ABŞ KİV-ə istinadən xəbər verir ki, o, bunu ABŞ Dəniz Piyadaları Korpusunun Kuantiko (Virciniya ştatı) bazasına yola düşməzdən əvvəl jurnalistlərlə söhbət zamanı bildirib.

    "Mən yeddi müharibəni nizamladım. Dünən biz, ola bilsin ki, onlardan ən böyüyünü həll etdik. Hərçənd bilmirəm - Pakistan və Hindistan arasındakı münaqişə də çox ciddi idi", - ABŞ Prezidenti qeyd edib.

    O, həmçinin əldə edilmiş irəliləyişin əhəmiyyətini vurğulayıb. "Yaxın Şərqdə 3 min il ərzində sülh nizamlanması olmayıb", - Tramp deyib.

    Tramp münaqişə nizamlanma
    Трамп: Мирного урегулирования на Ближнем Востоке не было на протяжении 3000 лет

