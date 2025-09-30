ABŞ Prezidenti: Yaxın Şərqdə 3 min il ərzində sülh nizamlanması olmayıb
Digər ölkələr
- 30 sentyabr, 2025
- 18:12
ABŞ Prezidenti Donald Tramp yeddi silahlı münaqişənin həllinə nail olduğunu bildirib.
"Report" ABŞ KİV-ə istinadən xəbər verir ki, o, bunu ABŞ Dəniz Piyadaları Korpusunun Kuantiko (Virciniya ştatı) bazasına yola düşməzdən əvvəl jurnalistlərlə söhbət zamanı bildirib.
"Mən yeddi müharibəni nizamladım. Dünən biz, ola bilsin ki, onlardan ən böyüyünü həll etdik. Hərçənd bilmirəm - Pakistan və Hindistan arasındakı münaqişə də çox ciddi idi", - ABŞ Prezidenti qeyd edib.
O, həmçinin əldə edilmiş irəliləyişin əhəmiyyətini vurğulayıb. "Yaxın Şərqdə 3 min il ərzində sülh nizamlanması olmayıb", - Tramp deyib.
Son xəbərlər
19:41
İlham Əliyev: Bir çox ölkələrin enerji təhlükəsizliyinə öz töhfəmizi vermişikEnergetika
19:40
Azərbaycan və İtaliya prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - YENİLƏNİBXarici siyasət
19:38
İrəvanda tikiş sexində partlayış olub, yaralananlar varRegion
19:38
İlham Bayramov: "Naxçıvanda su ehtiyatlarının azalması ilə bağlı xüsusi layihələr hazırlanır"İnfrastruktur
19:38
Tramp Rusiyanı yenidən "kağız pələng" adlandırıbDigər ölkələr
19:35
Azərbaycan Prezidenti: İqtisadi sahədə İtaliya bizim üçün birinci ticarət tərəfdaşıdırXarici siyasət
19:31
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan və İtaliya əsl strateji tərəfdaşlardırXarici siyasət
19:27
Foto
III MDB Oyunları: Azərbaycan taekvondoçuları daha 11 medal qazanıblarFərdi
19:25
Foto