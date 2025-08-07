ABŞ məhkəmələrinin elektron sistemi haker hücumuna məruz qalıb

Haqqımızda

Digər ölkələr
7 avqust 2025 10:26
Naməlum hakerlər ABŞ federal məhkəmələrinin elektron qeydiyyat sisteminə kiberhücum edərək, cinayət işləri və onların iştirakçıları haqqında məlumatların bir hissəsini oğurlayıblar.

“Report”un verdiyi məlumata görə, bu barədə “Politico” qəzeti ABŞ məhkəmə sistemindəki mənbələrə istinadən yazır.

Kiberhücum nəticəsində şahidlərin və informatorların şəxsi məlumatlarının ələ keçirilməsi ehtimal olunur. ABŞ Ədliyyə Nazirliyi federal məhkəmələrlə birlikdə bu hücumun nəticələrinin miqyasını müəyyən etməyə çalışır.

Sındırılmış elektron sistem iki komponentdən ibarətdir: proses iştirakçılarının baxılan işlərə aid rəqəmsallaşdırılmış sənədləri yükləmək üçün istifadə etdikləri platforma və bu məlumatlara məhdud giriş platforması. Sistemdə şahidlər və təqsirləndirilən şəxslər haqqında məlumatlarla yanaşı, həbs və axtarış orderləri haqqında məlumatlar da var.

İngilis versiyası Hackers breach US federal court system
Rus versiyası Хакеры взломали электронную систему федеральных судов США

