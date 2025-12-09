İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    ABŞ Energetika Nazirliyi neft hasilatı proqnozunu gündə 13,61 milyon barelə qaldırıb

    Digər ölkələr
    • 09 dekabr, 2025
    • 22:13
    ABŞ Energetika Nazirliyi neft hasilatı proqnozunu gündə 13,61 milyon barelə qaldırıb

    ABŞ-də neft hasilatı gələn il 2025-ci illə müqayisədə gündəlik orta hesabla 80 min azalaraq 13,53 milyon barelə düşəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu, ABŞ Energetika Nazirliyinin Enerji İnformasiya İdarəsinin hesabatında qeyd olunub.

    2025-ci il üzrə neft hasilatı proqnozu isə əvvəlki qiymətləndirmə ilə müqayisədə 20 min artırılaraq 13,61 milyon barel səviyyəsinə qaldırılıb.

    ABŞ Energetika Nazirliyi neft hasilatı proqnoz
    Минэнерго США повысило прогноз по добыче нефти в 2025 году до 13,61 млн б/с

    Son xəbərlər

    22:29

    Azərbaycan mədəniyyəti Vaşinqtonda beynəlxalq sərgidə maraqla qarşılanıb

    Mədəniyyət siyasəti
    22:13

    ABŞ Energetika Nazirliyi neft hasilatı proqnozunu gündə 13,61 milyon barelə qaldırıb

    Digər ölkələr
    22:03
    Video

    İlham Əliyev sosial şəbəkə hesablarında Slovakiya səfərindən paylaşım edib

    Xarici siyasət
    22:02

    ABŞ Sudandakı münaqişə ilə əlaqəli şəxslərə və qurumlara sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    21:57

    "Sabah" basketbol klubu Çempionlar Liqasında ilk qələbəsini qazanıb

    Komanda
    21:55

    Merts: Azərbaycanla sülh Ermənistan üçün Aİ ilə yaxınlaşma imkanı açır

    Xarici siyasət
    21:46
    Foto

    Leyla Əliyeva Türkmənistan milli mətbəxinə həsr olunan sərgidə iştirak edib

    Mədəniyyət siyasəti
    21:45
    Foto

    Prezident İlham Əliyevin Slovakiyaya rəsmi səfəri başa çatıb

    Xarici siyasət
    21:35

    Premyer Liqa: "Sumqayıt" "İmişli"yə qalib gəlib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti