ABŞ-də böyük dalğa üç nəfəri okeana aparıb
Digər ölkələr
- 25 noyabr, 2025
- 06:51
Kaliforniyadakı Böyük Sur çimərliyində altı metrlik dalğa iki qadın və bir kişini okeana aparıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Los Angeles Times" məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, qadınlar özləri sahilə çıxıb və daha sonra xəstəxanaya aparılıblar. Digər şəxs isə itkin düşüb.
"Dənizdə yaranan güclü dalğalar adətən qayaların arasından keçərək olduğundan xeyli daha uzağa apara və sahili gözlənilmədən basqına məruz qoya bilər", - deyə ABŞ-ın meteoroloji xidməti bildirib.
Çimərliyin yerləşdiyi parkın sözçüsü bildirib ki, Sahil Mühafizəsinin helikopteri okeanda insan bədəninə bənzəyən bir obyekt görüb, lakin tezliklə onu gözdən itirib.
Son xəbərlər
07:07
Portuqaliyanın BMT-dəki səfiri: Azərbaycan xalçalarına heyran qaldımXarici siyasət
06:51
ABŞ-də böyük dalğa üç nəfəri okeana aparıbDigər ölkələr
06:12
Foto
BMT-nin Baş Qərargahında "Azərbaycan Xalçalarının İkinci Həyatı" sərgisi açılıbMədəniyyət siyasəti
05:50
Yəməndə qubernatorun kortejinə hücum nəticəsində 7 nəfər ölübDigər ölkələr
05:17
"Bild": Almaniyanın demək olar ki, hər bir şəhəri iflas ərəfəsindədirDigər ölkələr
04:43
"Reuters": Britaniyada ilk dəfə şahzadənin şərəfinə adlandırılan küçənin adı dəyişdiriləcəkDigər ölkələr
04:16
Yeni Zelandiyada bütün vəhşi pişiklər öldürüləcəkDigər ölkələr
03:32
Zelenski bu həftə Vaşinqtona getməkdən imtina edibDigər ölkələr
03:09