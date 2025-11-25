İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    • 25 noyabr, 2025
    • 06:51
    ABŞ-də böyük dalğa üç nəfəri okeana aparıb

    Kaliforniyadakı Böyük Sur çimərliyində altı metrlik dalğa iki qadın və bir kişini okeana aparıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Los Angeles Times" məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, qadınlar özləri sahilə çıxıb və daha sonra xəstəxanaya aparılıblar. Digər şəxs isə itkin düşüb.

    "Dənizdə yaranan güclü dalğalar adətən qaya­ların arasından keçərək olduğundan xeyli daha uzağa apara və sahili gözlənilmədən basqına məruz qoya bilər", - deyə ABŞ-ın meteoroloji xidməti bildirib.

    Çimərliyin yerləşdiyi parkın sözçüsü bildirib ki, Sahil Mühafizəsinin helikopteri okeanda insan bədəninə bənzəyən bir obyekt görüb, lakin tezliklə onu gözdən itirib.

