Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    На пляже в США большая волна унесла в океан троих человек

    Другие страны
    • 25 ноября, 2025
    • 06:38
    На пляже в США большая волна унесла в океан троих человек

    Шестиметровая волна унесла двух женщин и одного мужчину в океан с пляжа Биг-Сур в Калифорнии.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Los Angeles Times.

    "Приливные волны могут неожиданно захлестывать пляж значительно дальше, чем обычно, в том числе сквозь скалы и причалы", - заявили в метеорологической службе США.

    По информации Los Angeles Times, женщины выбрались на берег самостоятельно, после чего их отвезли в больницу. Мужчина пропал без вести.

    Представитель парка, на территории которого находится пляж, заявил, что вертолет береговой охраны замечал в океане объект, похожий на тело, но вскоре потерял его из виду.

    США волны пляжи США
    ABŞ-də böyük dalğa üç nəfəri okeana aparıb

    Последние новости

    07:37

    Постпред Португалии при ООН заявил, что очарован азербайджанскими коврами

    Внешняя политика
    07:05

    СМИ: Производство алюминия будет расти во всем мире

    Промышленность
    06:38

    На пляже в США большая волна унесла в океан троих человек

    Другие страны
    06:24
    Фото

    В штаб-квартире ООН открылась выставка "Вторая жизнь азербайджанских ковров"

    Kультурная политика
    05:52

    Названо лекарство, способное снизить потребность в инсулине при диабете

    Здоровье
    05:19

    При атаке на кортеж губернатора в Йемене погибли семь человек

    Другие страны
    04:41

    Вild: Почти каждый немецкий город находится на грани банкротства

    Другие страны
    04:06

    В Новой Зеландии решили полностью уничтожить диких кошек

    Другие страны
    03:37

    Reuters: В Британии впервые переименуют названную в честь принца Эндрю улицу

    Другие страны
    Лента новостей