На пляже в США большая волна унесла в океан троих человек
Другие страны
- 25 ноября, 2025
- 06:38
Шестиметровая волна унесла двух женщин и одного мужчину в океан с пляжа Биг-Сур в Калифорнии.
Как передает Report, об этом сообщила газета Los Angeles Times.
"Приливные волны могут неожиданно захлестывать пляж значительно дальше, чем обычно, в том числе сквозь скалы и причалы", - заявили в метеорологической службе США.
По информации Los Angeles Times, женщины выбрались на берег самостоятельно, после чего их отвезли в больницу. Мужчина пропал без вести.
Представитель парка, на территории которого находится пляж, заявил, что вертолет береговой охраны замечал в океане объект, похожий на тело, но вскоре потерял его из виду.
