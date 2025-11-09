İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    İğdırda Qarabağ Zəfərinin 5 illiyi qeyd olunub

    Diaspor
    • 09 noyabr, 2025
    • 17:54
    İğdırda Qarabağ Zəfərinin 5 illiyi qeyd olunub

    İğdır Azərbaycan Evi, İğdır Valiliyi və Azərbaycanın Qars şəhərindəki Baş Konsulluğunun birgə təşkilatçılığı ilə Qarabağ Zəfərinin 5 illiyi münasibətilə İğdır Mədəniyyət Mərkəzində tədbir keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən bildirilib.

    Əvvəlcə şəhidlərin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib və iki qardaş ölkənin Dövlət himnləri səsləndirilib.

    Sonra Qarabağ Zəfərinə həsr olunan film nümayiş göstərilib.

    Tədbirdə İğdır Azərbaycan Evinin sədri Ziya Zakir Acar, İğdır Universitetinin rektoru, professor Ekrem Gürel, Azərbaycanın Qars şəhərindəki Baş konsulu Zamin Əliyev və İğdır valisinin müavini Ahmet Gülçiçek çıxış ediblər.

    Çıxışlarda Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi, ordunun peşəkarlığı, xalqın birliyi sayəsində qazanılan Qarabağ Zəfərinin Azərbaycan və Türkiyə qardaşlığının və ədalətin təntənəsi olduğu diqqətə çatdırılıb. İğdırda Qarabağ Zəfərinin 5 illiyinin böyük qürur və sevinc hissi ilə qeyd edildiyi bildirilib. "Qarabağ Azərbaycandır!" ifadəsinin bir həqiqətin və bir millətin iradəsinin təcəssümü olduğu vurğulanıb.

    Tədbir bədii hissə ilə davam edib.

    Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi İğdır Qarabağ Qars

    Son xəbərlər

    18:03
    Foto
    Video

    Azərbaycan Ordusunda andiçmə mərasimləri keçirilib

    Hərbi
    17:54
    Foto

    İğdırda Qarabağ Zəfərinin 5 illiyi qeyd olunub

    Diaspor
    17:50
    Video

    Mavritaniyada rekord miqdarda kokain ələ keçirilib

    Digər ölkələr
    17:44

    Premyer Liqa: "Sabah" "Kəpəz"ə qalib gəlib

    Futbol
    17:42

    Fransa borclarına görə 74 milyard avro faiz ödəyəcək

    Digər ölkələr
    17:41
    Foto

    Gəncədə Aerobika gimnastikası üzrə Avropa çempionatının açılış mərasimi olub - YENİLƏNİB

    Fərdi
    17:35
    Foto

    Gəncədə 9 Noyabr – Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə konsert təşkil edilib

    Daxili siyasət
    17:13
    Foto

    Torontoda 8 Noyabr – Zəfər Günü qeyd olunub

    Diaspor
    17:02

    Həndbol üzrə Azərbaycan çempionatında I turun növbəti oyunları keçirilib

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti