Zəngilanda aqroparka və Ağalıda kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahələrinə baxış keçirilib
- 18 noyabr, 2025
- 16:56
Azərbaycan Prezident Administrasiyasının və ölkənin işğaldan azad edilmiş ərazilərində məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli ilə bağlı Əlaqələndirmə Qərargahının üzvləri Zəngilan rayonundakı "Dost Agro Park"a aid əkin sahələrindəki dairəvi (pivot) suvarma sistemlərinə, həmçinin həmin parkın heyvandarlıq kompleksinə baxış keçiriblər.
"Report" xəbər verir ki, qərargah üzvləri həmçinin Zəngilan rayonunun Ağalı kəndinin sakinləri üçün parselləşmə aparılmış kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahələri ilə tanış olublar.
Xatırladaq ki, bu gün Zəngilanda Əlaqələndirmə Qərargahının rəhbəri Samir Nuriyevin sədrliyi ilə Qərargahın 5 illik fəaliyyətinə həsr olunmuş iclası keçirilib.
Səfər çərçivəsində Əlaqələndirmə Qərargahının üzvləri bir sıra obyektlərə baxış keçirib, görülən işlərlə tanış olublar.