Xocalının Xanyurdu kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb Xocalının rayonunun Xanyurdu kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb.
Daxili siyasət
11 avqust 2025 13:24
Xocalı rayonunun Xanyurdu kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb.

“Report”un Xocalıya ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, rayonun Xanyurdu kəndinə köç edənlər ölkənin müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.

Bu mərhələdə Xanyurdu kəndinə 19 ailə (62 nəfər) köçürülür.

Qeyd edək ki, hazırda Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda, ora köçürülən keçmiş məcburi köçkünlərlə yanaşı, bu bölgədə aparılan layihələrin icrasında çalışan, həmçinin ayrı-ayrı dövlət qurumlarının yerli bölmələrində xidməti vəzifələrini yerinə yetirən, yenidən fəaliyyətə başlamış səhiyyə, təhsil, mədəniyyət, turizm, sənaye, energetika müəssisələrində işləyən, ümumilikdə, 50 mindən çox insan yaşayır.

