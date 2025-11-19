Xıdırlı sakini: İllər boyu həsrətini çəkdiyimiz doğma ocaqda firavan yaşayacağıq
Daxili siyasət
- 19 noyabr, 2025
- 13:04
Kənd sakinləri bundan sonra illər boyu həsrətini çəkdikləri doğma ocaqda firavan yaşayacaqlar.
Bunu "Report"un Ağdama ezam olunan əməkdaşına açıqlamasında rayonun Xıdırlı kənd sakini Solmaz Hacıyeva deyib.
O, Xıdırlının Ağdamın ən böyük kəndlərindən biri olduğunu vurğulayıb:
"Uzun müddət müxtəlif rayonlarda məskunlaşan qohumlar və həmkəndlilərlə birlikdə axır ki doğma yurda qayıdırıq. Artıq illər boyu həsrətini çəkdiyimiz doğma ocağımızda firavan yaşayacağıq. Allah xalqımıza bir daha ağrı-acılı günlər yaşatmasın".
