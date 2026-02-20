İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Xanım şəhidin qardaşı: Mehribanı cəbhəyə yollanmaq qərarından döndərə bilmədik

    Daxili siyasət
    • 20 fevral, 2026
    • 14:16
    Xanım şəhidin qardaşı: Mehribanı cəbhəyə yollanmaq qərarından döndərə bilmədik

    Mehribanı cəbhəyə yollanmaq qərarından döndərmək mümkün olmadı.

    Bunu "Report"un yerli bürosuna açıqlamasında fevralın 20-də Sumqayıtda dəfn olunan itkin-şəhid Mehriban Qarayevanın qardaşı Famil Qarayev deyib.

    Onun sözlərinə görə, müharibəyə yollanmaq könüllülərin toplanış yerinə gedəndə bacısının da orada olduğunu görüb:

    "Bacıma cəbhəyə getməyin onun üçün uyğun olmadığını desəm də, qərarından dönmədi. Dedi ki, sən nişanlısan, geri qayıt. Təxminən iki ay sonra onun itkin düşməsi barədə məlumat aldıq. Təcili Ağdama getdik, komandir bildirdi ki, aralarında Mehribanın da olduğu əsgərləri aparan avtomobil partladılıb və onları xilas etmək mümkün olmayıb. Şükür, neçə ildən sonra onu dəfn etdik, artıq bir məzarı var".

    şəhid Birinci Qarabağ müharibəsi Sumqayıt

    Son xəbərlər

    15:08

    Azərbaycan paraüzgüçüsü Belarusda iki qızıl medal qazanıb

    Fərdi
    15:03

    Azərbaycan Gürcüstandan avtomobillərin ehtiyat hissələrinin idxalını 45 % azaldıb

    Biznes
    14:53

    Azərbaycan Kanoe və Avarçəkmə Federasiyasının adı dəyişdirilib

    Fərdi
    14:53
    Foto

    Bərdədə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Qılman Hacıyev dəfn edilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    14:52
    Foto

    Baş Prokurorluqda media nümayəndələri üçün treninq keçirilib

    Media
    14:47

    Şəmkirdə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Yolçu Məmmədov dəfn edilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    14:43

    "Fitch Solutions": STAR NEZ neft alışı mənbələrini şaxələndirməyə başlayıb

    Energetika
    14:43
    Foto

    Bərdədə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Hidayət Vəliyev dəfn edilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    14:40

    Avstriyanın xarici işlər naziri Ukraynaya səfər edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti