İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    Vüqar Əliyev: Azərbaycanın könüllülük modeli beynəlxalq səviyyədə tanınır

    Daxili siyasət
    • 30 yanvar, 2026
    • 11:22
    Vüqar Əliyev: Azərbaycanın könüllülük modeli beynəlxalq səviyyədə tanınır

    Hazırda Azərbaycanın könüllülük modeli kifayət qədər yüksəkdir və beynəlxalq səviyyədə də tanınır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Könüllü Təşkilatları İttifaqının sədri Vüqar Əliyev II Könüllü Təşkilatlarının Dayanıqlı İnkişaf Forumu çərçivəsində jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycanın könüllülük modelindən digər ölkələr də yararlanır:

    "Biz xarici təcrübələrdə tətbiq olunan yeniliklərin Azərbaycanda da həyata keçirilməsində maraqlıyıq. Qanunvericilik əsasında tənzimlənən könüllülük fəaliyyəti hazırda ölkə könüllüləri üçün sistemli və formalaşmış bir modelə çevrilib".

    Vüqar Əliyev Azərbaycan Könüllü Təşkilatları İttifaqı Könüllülər

    Son xəbərlər

    20:15

    ABŞ İranın daxili işlər nazirinə qarşı sanksiya tətbiq edib

    Digər ölkələr
    20:01

    Ermənistanda II Qareginin qardaşının həbs müddəti uzadılıb

    Region
    19:45

    Süleyman Mikayılov Qaradağın icra başçısı vəzifəsindən azad edilib

    Daxili siyasət
    19:35

    Quterriş BMT-nin qaçılmaz maliyyə çöküşü təhlükəsi ilə üzləşdiyini bildirib

    Digər
    19:27

    Azərbaycan Yüksək Liqası: "Abşeron" UNEC üzərində qələbə qazanıb

    Komanda
    19:26
    Foto

    Yaponiya azərbaycanlı pedaqoqu ali dövlət mükafatı ilə təltif edib

    Xarici siyasət
    19:20

    Belçika səfiri: Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında nəqliyyat tərəfdaşlığı bütün regiona fayda verir

    İnfrastruktur
    19:06

    Tahir Gözəl: "Liverpul"la oyunu faciə kimi yox, yolumuzun üzərində dəyərli bir təcrübə kimi qəbul edirik"

    Futbol
    19:01

    Azərbaycan və Ukrayna WUF13-ə hazırlığı müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti