Vilayət Eyvazov Bakıda sıra baxışı keçirib
Daxili siyasət
- 27 noyabr, 2025
- 17:12
Daxili işlər naziri general-polkovnik Vilayət Eyvazov respublikanın şəhər, rayon polis orqanları və daxili qoşunlarda xidmət etmək arzusunda olan gənclərin növbəti sıra baxışını keçirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Bakı şəhərində keçirilən sıra baxışında Daxili İşlər Nazirliyinə onlayn qaydada müraciət etmiş gənclərdən daha hazırlıqlı olan 166 nəfər seçim turunun növbəti mərhələsinə buraxılıb ki, onlardan da 9 nəfəri Vətən müharibəsi iştirakçısıdır.
Gənclər qarşısında çıxış edən nazir V.Eyvazov seçim turunun digər mərhələlərindən də uğurla keçərək daxili işlər orqanlarında xidmətə qəbul ediləcək gənclərə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb, tapşırıq və tövsiyələrini verib.
Vilayət Eyvazov Bakıda sıra baxışı keçirib
Son xəbərlər
17:58
Putin: Atəşkəs yalnız Ukrayna qoşunlarının geri çəkilməsindən sonra baş verəcəkDigər ölkələr
17:55
Foto
TDT Media Forumunun ilk günü başa çatıbMedia
17:54
Putin Rusiyanın Avropaya hücum planları ilə bağlı bəyanatları yalan adlandırıbRegion
17:52
Ceyhun Bayramov "Aspen Institute Italia"da keçirilən dəyirmi masa müzakirəsində iştirak edibXarici siyasət
17:52
Foto
Göyçayda "Peşəkar dini fəaliyyət: müasir çağırışlar kontekstində" mövzusunda seminar-treninq keçirilibDin
17:51
Foto
Məcnun Məmmədov Gürcüstanın aqrar müəssisələrinin fəaliyyəti ilə tanış olubASK
17:50
Gələn həftə ABŞ nümayəndə heyəti Moskvaya səfər edəcəkRegion
17:49
Video
Frank De Blekere hakimlərin XII turdakı idarəçiliyini dəyərləndiribFutbol
17:49
Foto