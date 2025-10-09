Vəngli sakini: Ermənilər bizi kənddəki qədim abidələrə yaxın buraxmırdılar
Daxili siyasət
- 09 oktyabr, 2025
- 11:51
Ermənilər azərbaycanlıları kənddəki qədim abidələrə yaxın buraxmırdılar.
Bunu "Report"un Qarabağ bürosuna açıqlamasında Ağdərə rayonu Vəngli kəndinin sakini Bayram Quliyev deyib.
O, Vəngli kəndinin zəngin tarixə malik olduğunu vurğulayıb:
"Kəndimizdə tarixi abidələr çoxdur. Hələ uşaqlıqdan o abidələrə çox maraq göstərirdik. Amma o vaxtlar ermənilər bizə o abidələrin nəinki içərisinə daxil olmağa, heç yaxınına getməyə də imkan vermirdilər. Çox şükür, uzun illərdən sonra doğma yurda qayıdırıq. Orada həyatı yenidən canlandırmaqla yanaşı, Vənglinin qədim tarixini də övladlarımıza tanıdacağıq".
