    Vəngli sakini: Ermənilər bizi kənddəki qədim abidələrə yaxın buraxmırdılar

    Daxili siyasət
    • 09 oktyabr, 2025
    • 11:51
    Bayram Quliyev

    Ermənilər azərbaycanlıları kənddəki qədim abidələrə yaxın buraxmırdılar.

    Bunu "Report"un Qarabağ bürosuna açıqlamasında Ağdərə rayonu Vəngli kəndinin sakini Bayram Quliyev deyib.

    O, Vəngli kəndinin zəngin tarixə malik olduğunu vurğulayıb:

    "Kəndimizdə tarixi abidələr çoxdur. Hələ uşaqlıqdan o abidələrə çox maraq göstərirdik. Amma o vaxtlar ermənilər bizə o abidələrin nəinki içərisinə daxil olmağa, heç yaxınına getməyə də imkan vermirdilər. Çox şükür, uzun illərdən sonra doğma yurda qayıdırıq. Orada həyatı yenidən canlandırmaqla yanaşı, Vənglinin qədim tarixini də övladlarımıza tanıdacağıq".

    Житель Вянгли: Армяне не подпускали нас к древним памятникам в селе
    Resident of Azerbaijan's Vangli: Armenians wouldn't let us near ancient monuments in village

