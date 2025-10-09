Житель Вянгли: Армяне не подпускали нас к древним памятникам в селе
Внутренняя политика
- 09 октября, 2025
- 12:01
Жители агдеринского села Вянгли десятилетиями не имели доступа к историческим памятникам из-за запретов, установленных армянской стороной.
Об этом сообщил Report Байрам Гулиев, житель села Вянгли.
Он подчеркнул богатое историческое наследие Вянгли.
"В нашем селе множество исторических памятников. С детства мы проявляли к ним большой интерес. Однако в те времена армяне не только запрещали нам входить внутрь этих исторических объектов, но даже не позволяли приближаться к ним", – поделился воспоминаниями Гулиев.
