    Житель Вянгли: Армяне не подпускали нас к древним памятникам в селе

    Внутренняя политика
    • 09 октября, 2025
    • 12:01
    Житель Вянгли: Армяне не подпускали нас к древним памятникам в селе

    Жители агдеринского села Вянгли десятилетиями не имели доступа к историческим памятникам из-за запретов, установленных армянской стороной.

    Об этом сообщил Report Байрам Гулиев, житель села Вянгли.

    Он подчеркнул богатое историческое наследие Вянгли.

    "В нашем селе множество исторических памятников. С детства мы проявляли к ним большой интерес. Однако в те времена армяне не только запрещали нам входить внутрь этих исторических объектов, но даже не позволяли приближаться к ним", – поделился воспоминаниями Гулиев.

    Вянгли Карабах Агдере
    Vəngli sakini: Ermənilər bizi kənddəki qədim abidələrə yaxın buraxmırdılar
    Resident of Azerbaijan's Vangli: Armenians wouldn't let us near ancient monuments in village

