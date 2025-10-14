Təzəbinə sakini: Doğma yurda qayıtmağın sevincini yalnız bu hissi yaşayanlar bilər
Daxili siyasət
- 14 oktyabr, 2025
- 12:23
Neçə ildən sonra doğma yurda qayıtmağın sevincini yalnız bu hissi yaşayanlar bilər.
Bunu "Report"un Xocalıya ezam olunan əməkdaşına açıqlamasında rayonun Təzəbinə kəndinə qayıdan sakin Həsən Zeynalov deyib.
O, uzun illərdən sonra doğma kəndə ailə üzvləri ilə birlikdə qayıtdığını vurğulayıb:
"Təzəbinə kəndini hansı şəraitdə tərk etdiyimiz hamıya bəllidir. O vaxt üç-beş dəqiqədən sonra bizi nə gözlədiyini bilmirdik. Məcburi köçkünlük dövründə əziyyətimiz az olmadı. Şükür, çətin günlər artıq geridə qalıb. Kəndimizə övladlarım və nəvələrimlə birlikdə qayıdırıq, hamımız çox sevincliyik".
Son xəbərlər
13:33
Gürcüstanda etiraz aksiyalarının tənzimlənməsi ilə bağlı qanunvericiliyə dəyişiklik ediləcəkRegion
13:29
"Azər-Türk Bank"a yeni Baş risk inzibatçısı təyin edilibMaliyyə
13:27
Rusiyalı üçqat olimpiya çempionu vəfat edibFərdi
13:26
KİV: Qəzzada üç fələstinli İsrail hərbçiləri tərəfindən öldürülübDigər ölkələr
13:26
Azərbaycan-Qazaxıstan Hökumətlərarası Komissiyasının protokolu imzalanıb - YENİLƏNİBBiznes
13:23
Ərdoğan: Tramp ilə qurulan diplomatiya çox önəmlidirDünya
13:23
Foto
Növbəti köç karvanı Təzəbinə kəndinə çatıb - YENİLƏNİBDaxili siyasət
13:23
İrandan Azərbaycana PUA vasitəsilə narkotik keçirən narkotacir həbs olunubHadisə
13:20