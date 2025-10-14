İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Təzəbinə sakini: Doğma yurda qayıtmağın sevincini yalnız bu hissi yaşayanlar bilər

    Daxili siyasət
    • 14 oktyabr, 2025
    • 12:23
    Təzəbinə sakini: Doğma yurda qayıtmağın sevincini yalnız bu hissi yaşayanlar bilər

    Neçə ildən sonra doğma yurda qayıtmağın sevincini yalnız bu hissi yaşayanlar bilər.

    Bunu "Report"un Xocalıya ezam olunan əməkdaşına açıqlamasında rayonun Təzəbinə kəndinə qayıdan sakin Həsən Zeynalov deyib.

    O, uzun illərdən sonra doğma kəndə ailə üzvləri ilə birlikdə qayıtdığını vurğulayıb:

    "Təzəbinə kəndini hansı şəraitdə tərk etdiyimiz hamıya bəllidir. O vaxt üç-beş dəqiqədən sonra bizi nə gözlədiyini bilmirdik. Məcburi köçkünlük dövründə əziyyətimiz az olmadı. Şükür, çətin günlər artıq geridə qalıb. Kəndimizə övladlarım və nəvələrimlə birlikdə qayıdırıq, hamımız çox sevincliyik".

    "Böyük Qayıdış" Təzəbinə kəndi sakin Xocalı
    Житель Тезебина: Радость возвращения домой могут понять только те, кто пережил этот опыт

    Son xəbərlər

    13:33

    Gürcüstanda etiraz aksiyalarının tənzimlənməsi ilə bağlı qanunvericiliyə dəyişiklik ediləcək

    Region
    13:29

    "Azər-Türk Bank"a yeni Baş risk inzibatçısı təyin edilib

    Maliyyə
    13:27

    Rusiyalı üçqat olimpiya çempionu vəfat edib

    Fərdi
    13:26

    KİV: Qəzzada üç fələstinli İsrail hərbçiləri tərəfindən öldürülüb

    Digər ölkələr
    13:26

    Azərbaycan-Qazaxıstan Hökumətlərarası Komissiyasının protokolu imzalanıb - YENİLƏNİB

    Biznes
    13:23

    Ərdoğan: Tramp ilə qurulan diplomatiya çox önəmlidir

    Dünya
    13:23
    Foto

    Növbəti köç karvanı Təzəbinə kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:23

    İrandan Azərbaycana PUA vasitəsilə narkotik keçirən narkotacir həbs olunub

    Hadisə
    13:20

    "Səba"nın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti