Житель Тезебина: Радость возвращения домой могут понять только те, кто пережил этот опыт

Радость возвращения на родную землю после долгих лет разлуки могут понять только те, кто сам пережил этот опыт.

Об этом в беседе с корреспондентом Report в Ходжалы сказал Гасан Зейналов, который сегодня вернулся в село Тезебина.

Он подчеркнул, что сегодня возвращается в родные края вместе с семьей. "Всем известно, в каких условиях мы покидали село Тезебина. Тогда мы не знали, что ждет нас даже в ближайшие пять минут. За годы вынужденного переселения мы пережили немало трудностей. Слава Богу, тяжелые дни остались позади. Мы возвращаемся в наше село вместе с моими детьми и внуками, все мы невероятно счастливы", - сказал он.

Напомним, сегодня в село Тезебина Ходжалинского района отправилась очередная группа жителей - бывших вынужденных переселенцев.