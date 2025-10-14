Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Житель Тезебина: Радость возвращения домой могут понять только те, кто пережил этот опыт

    Внутренняя политика
    • 14 октября, 2025
    • 13:24
    Радость возвращения на родную землю после долгих лет разлуки могут понять только те, кто сам пережил этот опыт.

    Об этом в беседе с корреспондентом Report в Ходжалы сказал Гасан Зейналов, который сегодня вернулся в село Тезебина.

    Он подчеркнул, что сегодня возвращается в родные края вместе с семьей. "Всем известно, в каких условиях мы покидали село Тезебина. Тогда мы не знали, что ждет нас даже в ближайшие пять минут. За годы вынужденного переселения мы пережили немало трудностей. Слава Богу, тяжелые дни остались позади. Мы возвращаемся в наше село вместе с моими детьми и внуками, все мы невероятно счастливы", - сказал он.

    Напомним, сегодня в село Тезебина Ходжалинского района отправилась очередная группа жителей - бывших вынужденных переселенцев.

    Тезебина Ходжалы Великое возвращение
    Təzəbinə sakini: Doğma yurda qayıtmağın sevincini yalnız bu hissi yaşayanlar bilər

