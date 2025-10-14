Житель Тезебина: Радость возвращения домой могут понять только те, кто пережил этот опыт
- 14 октября, 2025
- 13:24
Радость возвращения на родную землю после долгих лет разлуки могут понять только те, кто сам пережил этот опыт.
Об этом в беседе с корреспондентом Report в Ходжалы сказал Гасан Зейналов, который сегодня вернулся в село Тезебина.
Он подчеркнул, что сегодня возвращается в родные края вместе с семьей. "Всем известно, в каких условиях мы покидали село Тезебина. Тогда мы не знали, что ждет нас даже в ближайшие пять минут. За годы вынужденного переселения мы пережили немало трудностей. Слава Богу, тяжелые дни остались позади. Мы возвращаемся в наше село вместе с моими детьми и внуками, все мы невероятно счастливы", - сказал он.
Напомним, сегодня в село Тезебина Ходжалинского района отправилась очередная группа жителей - бывших вынужденных переселенцев.