Təzəbinə sakini: 13 yaşında tərk etdiyim kəndimizə indi qazi anası kimi qayıdıram
Daxili siyasət
- 23 oktyabr, 2025
- 12:02
Xocalının Təzəbinə kəndini 13 yaşında tərk edən sakin indi oraya qazi anası kimi qayıdır.
"Report"un Xocalıya ezam olunan əməkdaşına açıqlama verən Təzəbinə kəndinə köçürülən sakin Nuriyyə Quliyeva uzun illərdən sonra doğma yurda qayıdışın həm sevindirici, həm də həyəcanlı olduğunu deyib.
O, məcburi köçkünlük dövründə də doğulduğu kəndə yenidən qayıdacaqlarına inamı bir an da itirmədiklərini vurğulayıb:
"Bax, bu gün bizi heç vaxt tərk etməyən o inamın bəhrəsini görürük. Kəndi 13 yaşım olanda tərk etmişdik, artıq 43 yaşım var. Təzəbinəyə ailəmlə birlikdə qayıdıram. Çox sevincli, qürurlu və həyəcanlıyıq. Həm də ona görə sevinirəm ki, kəndimizə bu torpaqların azad olunmasında iştirak etmiş qazinin anası olaraq qayıdıram".
Son xəbərlər
13:06
Suriyadan altı azərbaycanlı ölkəyə gətirilibDigər
13:04
Dərman təminatı və kompensasiya mexanizmlərini tənzimləyən yeni qaydalar təsdiqlənibSağlamlıq
13:03
Nazirlər Kabineti texnoloji biznes inkubatoru rezidentləri ilə bağlı qərar veribİKT
13:02
Mingəçevirdə kanalda batan şəxsin meyiti tapılıb -YENİLƏNİBHadisə
13:01
İslamiadada Azərbaycanı təmsil edəcək cüdoçular açıqlanıbFərdi
12:58
"Rüsumsuz ticarət mağazalarının yaradılması və onların fəaliyyətinin tənzimlənməsi Qaydaları" dəyişibBiznes
12:57
"Qarabağ"ın rəqibi uzun müddətdən sonra antirekordunu təkrarlayıbFutbol
12:54
Foto
Səkkiz ölkədən olan səyyahlar Füzuliyə gəlibQarabağ
12:53