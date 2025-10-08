TDT Azərbaycanın Naxçıvanla maneəsiz nəqliyyat təminatını məmnunluqla qarşılayır
Daxili siyasət
- 08 oktyabr, 2025
- 12:56
Türk Dövlətləri Təşkilatına (TDT) üzv ölkələr Azərbaycanla Ermənistan arasında avqustun 8-də Vaşinqtonda əldə olunan razılaşmanı dəstəkləyir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə təşkilatın Qəbələ Bəyənnaməsində qeyd olunub.
Sənəddə qeyd olunub ki, təşkilat Azərbaycan və Ermənistan arasında 2025-ci il avqustun 8-də Vaşinqtonda əldə olunmuş Azərbaycanın əsas ərazisi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında maneəsiz nəqliyyat əlaqəsini təmin edəcək, regionun tranzit potensialını ortaya çıxaracaq və sülhə, sabitliyə və rifaha töhfə verəcək kommunikasiya kanallarının açılmasına dair razılaşmanı məmnunluqla qarşılayır.
