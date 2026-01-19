Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin şəxsi heyəti Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edib
Daxili siyasət
- 19 yanvar, 2026
- 14:04
Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin şəxsi heyəti 20 Yanvar faciəsinin 36-ci ildönümü ilə əlaqədar Şəhidlər Xiyabanını ziyarət ediblər.
Bu barədə "Report"a Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyindən məlumat verilib.
Qeyd olunub ki, agentliyin şəxsi heyəti Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə şəhid olanların məzarlarını ziyarət edərək onlara ehtiramlarını bildiriblər.
