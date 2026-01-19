İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin şəxsi heyəti Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edib

    Daxili siyasət
    • 19 yanvar, 2026
    • 14:04
    Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin şəxsi heyəti Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edib

    Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin şəxsi heyəti 20 Yanvar faciəsinin 36-ci ildönümü ilə əlaqədar Şəhidlər Xiyabanını ziyarət ediblər.

    Bu barədə "Report"a Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyindən məlumat verilib.

    Qeyd olunub ki, agentliyin şəxsi heyəti Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə şəhid olanların məzarlarını ziyarət edərək onlara ehtiramlarını bildiriblər.

    Личный состав Госагентства по охране стратегических объектов посетил Аллею шехидов

