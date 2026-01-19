Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    Личный состав Госагентства по охране стратегических объектов посетил Аллею шехидов

    Внутренняя политика
    • 19 января, 2026
    • 14:18
    Личный состав Госагентства по охране стратегических объектов посетил Аллею шехидов

    Личный состав Государственного агентства по охране стратегических объектов посетил Аллею шехидов по случаю 36-й годовщины трагедии 20 января.

    Об этом Report сообщили в Госагентстве.

    Сотрудники Госагентства посетили могилы погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана и почтили их светлую память.

    Черный Январь Госагентство по охране стратегических объектов Аллея шехидов
    Фото
    Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin şəxsi heyəti Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edib

    Последние новости

    14:48

    В Чехии в результате стрельбы в здании ратуши погибла женщина, есть раненые

    Другие страны
    14:43

    Профицит госбюджета Азербайджана в прошлом году составил около 528 млн манатов

    Финансы
    14:40

    Добыча газа в Азербайджане увеличилась на 1% в 2025 году

    Энергетика
    14:39

    Доходы населения Азербайджана выросли на 8%

    Финансы
    14:34

    Добыча нефти на месторождениях Тенгиз приостановлена из-за энергопроблем

    Энергетика
    14:32

    В Азербайджане сократилось количество браков и разводов

    Социальная защита
    14:28

    Стармер: Трамп не планирует военные действия против Гренландии

    Другие страны
    14:27

    ANAMA: На прошлой неделе от мин очищено более 508 гектаров территории

    Внутренняя политика
    14:25

    Названа численность населения Азербайджана

    Социальная защита
    Лента новостей