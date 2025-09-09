Spiker: Prezident İlham Əliyevin Vaşinqton səfəri çərçivəsində əldə olunmuş razılaşmalar tarixi əhəmiyyətə malikdir
Daxili siyasət
- 09 sentyabr, 2025
- 11:08
Prezident İlham Əliyevin Vaşinqton səfəri çərçivəsində əldə olunmuş razılaşmalar tarixi əhəmiyyətə malikdir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova parlamentin növbədənkənar sessiyası çərçivəsində keçirilən "Vaşinqton razılaşmaları: sülh diplomatiyasının və müdrik liderliyin təntənəsi" mövzusuna həsr edilmiş xüsusi iclasında deyib.
Onun sözlərinə görə, Vaşiqnton razlaşmaları yalnız ABŞ-Azərbaycan əlaqələrinin inki.afına və sülh gündəliyinə deyil, ümumilikdə Cənubi Qafqazdakı proseslərə təsir edib:
"Bu gün qürurla demək olar ki, Prezidentin ABŞ-dəki tarixi razılaşmaları Ümummilli Liderin siyasi kursunun davamı kimi əldə edilmiş ən böyük uğurlardandır".
Son xəbərlər
11:21
MM-in komitə sədri: Vaşinqtonda əldə edilən razılaşma sülhü bizə yaxınlaşdıran reallıq olduDaxili siyasət
11:20
Cəfər Hüseynzadə ABŞ-nin NATO-dakı daimi nümayəndəsi ilə görüşübXarici siyasət
11:18
Kayrat Sarıbay: Azərbaycanın sədrliyi AQEM-in gələcəyini ən yaxşı şəkildə formalaşdıracaqXarici siyasət
11:17
Azərbaycan yığmasının baş məşqçisi: "Avropa çempionatında daha çox medal gözləyirdik"Fərdi
11:16
Rusiyanın Donetski atəşə tutması nəticəsində 6 nəfər ölübDigər ölkələr
11:15
ABŞ şirkətləri Azərbaycanın əlverişli biznes və investisiya mühitindən yararlanmağa dəvət edilibMaliyyə
11:14
Milli Məclisin sədri: Zəngəzur dəhlizi Avrasiyanın nəqliyyat xəritəsini dəyişir, yeni imkanlar açırMilli Məclis
11:13
Sahibə Qafarova: Trampın sülh və əməkdaşlığa söykənən addımı əhəmiyyətli rola malikdirXarici siyasət
11:11