Сахиба Гафарова: Вашингтонские договоренности имеют историческое значение для Азербайджана и всего региона
Внутренняя политика
- 09 сентября, 2025
- 11:17
Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова назвала историческими соглашения, достигнутые Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне 8 августа.
Как сообщает Report, об этом председатель парламента заявила на сегодняшнем специальном заседании Милли Меджлиса.
"Достигнутые в рамках визита президента Ильхама Алиева в Вашингтон соглашения имеют историческое значение для Азербайджана и всего региона. Они повлияли не только на американо-азербайджанские отношения и мирную повестку, но и на процессы во всем Южном Кавказе", - сказала спикер.
По словам Гафаровой, эти исторические соглашения, как продолжение политического курса общенационального лидера Гейдара Алиева, можно считать одними из крупных успехов.
