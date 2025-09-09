Сахиба Гафарова: Вашингтонские договоренности имеют историческое значение для Азербайджана и всего региона

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова назвала историческими соглашения, достигнутые Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне 8 августа.

Как сообщает Report, об этом председатель парламента заявила на сегодняшнем специальном заседании Милли Меджлиса.

"Достигнутые в рамках визита президента Ильхама Алиева в Вашингтон соглашения имеют историческое значение для Азербайджана и всего региона. Они повлияли не только на американо-азербайджанские отношения и мирную повестку, но и на процессы во всем Южном Кавказе", - сказала спикер.

По словам Гафаровой, эти исторические соглашения, как продолжение политического курса общенационального лидера Гейдара Алиева, можно считать одними из крупных успехов.