    Slovakiya ombudsmanı Bakıda miqrantların saxlanma şəraiti ilə tanış olub

    • 10 aprel, 2026
    • 09:13
    Slovakiya ombudsmanı Bakıda miqrantların saxlanma şəraiti ilə tanış olub

    Slovakiyanın ombudsmanı Robert Dobrovodskinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Bakı şəhər Müvəqqəti Yerləşdirmə Mərkəzində olub.

    Bu barədə "Report"a Dövlət Miqrasiya Xidmətindən (DMX) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, səfər zamanı qonaqları Azərbaycanın Oombudsman Aparatının əməkdaşları müşayiət ediblər.

    DMX-nin rəis müavini, II dərəcəli dövlət miqrasiya xidməti müşaviri Elman Əliyev qonaqlara müvəqqəti yerləşdirmə mərkəzlərinin müasir standartlara uyğun qurulmuş fəaliyyəti, mərkəzlərdə yerləşdirilən şəxslərin hüquq və vəzifələri, onların yerləşdirilməsi və saxlanılması qaydaları, müvafiq prosedurlar barədə ətraflı məlumat verib.

    Səfər çərçivəsində qonaqlar miqrantların mərkəzə qəbulu və yerləşdirilməsi prosesi, saxlanma şəraiti, yaşayış binaları və tibb otaqları, görüş və istirahət sahələri, həmçinin yeməkxana ilə tanış olublar. Səfər zamanı nümayəndə heyəti mərkəzdə yerləşdirilən şəxslərlə də görüşüb.

    Dövlət Miqrasiya Xidməti (DMX) Robert Dobrovodski Slovakiya Bakı şəhər Müvəqqəti Yerləşdirmə Mərkəzi

    09:16

    "Arsenal" Mikel Arteta ilə müqavilənin müddətini uzatmaq üçün danışıqlara başlayıb

    Futbol
    09:13
    Foto

    Daxili siyasət
    09:07

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.04.2026)

    Maliyyə
    09:00

    Azərbaycan Premyer Liqasının XXVII turu bu gün başlayır

    Futbol
    09:00

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (10.04.2026)

    Maliyyə
    08:57

    ADB: Neftin bir barelinin qiyməti ən pis ssenaridə 155 dollara qədər arta bilər

    Energetika
    08:42

    Honkonqda dizel subsidiyaları tətbiq ediləcək və tunellərə ödəniş qiyməti aşağı salınacaq

    Digər ölkələr
    08:20
    Foto

    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

    İnfrastruktur
    07:58

    Avstraliya kəşfiyyat təyyarəsinin məlumatlarını ABŞ-yə yalnız müdafiə üçün verdiyini bildirib

    Digər ölkələr
