Омбудсмен Словакии ознакомился с условиями содержания мигрантов в Баку - ОБНОВЛЕНО

В рамках деятельности Национального превентивного механизма Омбудсмена Азербайджана для делегации во главе с омбудсменом Словакии Робертом Доброводским организован обмен опытом.

Об этом Report сообщили в Аппарате омбудсмена Азербайджана.

Гости, посетившие Азербайджан по приглашению омбудсмена Сабины Алиевой, в сопровождении членов Национальной превентивной группы ознакомились с условиями, созданными в Бакинском следственном изоляторе пенитенциарной службы Министерства юстиции и Бакинском городском центре временного размещения нелегальных мигрантов при Государственной миграционной службе.

Гостям предоставлена ​​подробная информация о Бакинском следственном изоляторе, проведен осмотр камер, медико-санитарного отделения, библиотеки и других помещений учреждения.

В Центре мигрантов также были осмотрены здания, медпункт, столовая и другие объекты.

В заключение состоялись обсуждения по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Делегация во главе с омбудсменом Словакии Робертом Доброводским посетила Бакинский городской центр временного размещения нелегальных мигрантов.

Об этом Report сообщили в Государственной миграционной службе (ГМС).

Во время визита гостей сопровождали сотрудники Аппарата омбудсмена Азербайджана.

Замначальника ГМС, советник ГМС II степени Эльман Алиев подробно рассказал гостям о деятельности центров временного размещения, созданных в соответствии с современными стандартами, о правах и обязанностях лиц, помещенных в центры, правилах их размещения.

Гости ознакомились с процессом приема и размещения мигрантов в центре, условиями содержания, жилыми корпусами и медицинскими кабинетами, зонами для встреч и отдыха, а также столовой. В ходе визита делегация встретилась с лицами, находящимися в центре.