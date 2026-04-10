    Омбудсмен Словакии ознакомился с условиями содержания мигрантов в Баку - ОБНОВЛЕНО

    В рамках деятельности Национального превентивного механизма Омбудсмена Азербайджана для делегации во главе с омбудсменом Словакии Робертом Доброводским организован обмен опытом.

    Об этом Report сообщили в Аппарате омбудсмена Азербайджана.

    Гости, посетившие Азербайджан по приглашению омбудсмена Сабины Алиевой, в сопровождении членов Национальной превентивной группы ознакомились с условиями, созданными в Бакинском следственном изоляторе пенитенциарной службы Министерства юстиции и Бакинском городском центре временного размещения нелегальных мигрантов при Государственной миграционной службе.

    Гостям предоставлена ​​подробная информация о Бакинском следственном изоляторе, проведен осмотр камер, медико-санитарного отделения, библиотеки и других помещений учреждения.

    В Центре мигрантов также были осмотрены здания, медпункт, столовая и другие объекты.

    В заключение состоялись обсуждения по вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Делегация во главе с омбудсменом Словакии Робертом Доброводским посетила Бакинский городской центр временного размещения нелегальных мигрантов.

    Об этом Report сообщили в Государственной миграционной службе (ГМС).

    Во время визита гостей сопровождали сотрудники Аппарата омбудсмена Азербайджана.

    Замначальника ГМС, советник ГМС II степени Эльман Алиев подробно рассказал гостям о деятельности центров временного размещения, созданных в соответствии с современными стандартами, о правах и обязанностях лиц, помещенных в центры, правилах их размещения.

    Гости ознакомились с процессом приема и размещения мигрантов в центре, условиями содержания, жилыми корпусами и медицинскими кабинетами, зонами для встреч и отдыха, а также столовой. В ходе визита делегация встретилась с лицами, находящимися в центре.

    Бакинский центр временного размещения нелегальных мигрантов Государственная миграционная служба Эльман Алиев Роберт Доброводский Сабина Алиева Аппарат омбудсмена
    Slovakiya Ombudsmanı Bakıda miqrantların və istintaq altında olanların saxlanma şəraiti ilə tanış olub - YENİLƏNİB
    Slovak ombudsman visits migrant accomodation center in Baku

    Последние новости

